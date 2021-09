"TGV, 40 ans d'innovation français" : journée spéciale le 17 septembre sur France Bleu

Le 22 septembre 1981, la ligne à grande vitesse Paris-Lyon était officiellement inaugurée, en présence du Président de la République, François Mitterrand. La fameuse rame orange qui s'élançait cinq jours plus tard ouvrait la première « génération TGV ». Ces 40 ans de grande vitesse sont célébrés du 17 au 19 septembre sur 13 sites SNCF dans toute la France, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine et de l'Année européenne du rail.

Dès 5h ce lundi 30 août, sur les 44 antennes locales de France Bleu des invités, des reportages, des témoignages et des interviews avec ceux qui l'ont construit, conduit, aménagé, celles et ceux qui le prennent au quotidien ou à l'occasion de leurs loisirs

Vos programmes nationaux se thématisent également pour cette journée spéciale avec :

5h : Le club des Lève-Tôt​​​​​​​

12h : dans On n’est pas à l’abri de faire une bonne émission Willy Rovelli reçoit Gilles Perrimond, ancien cadre traction et membre fondateur du Club de la Grande Vitesse ferroviaire, et Marlène Dolveck, Directrice générale de Gares et connexions

13h : dans Ma France Wendy Bouchard reçoit Jean-Baptiste Djebbari, Ministre des Transports en direct depuis la gare de Lyon à Paris

14h : dans Minute Papillon ! également en direct à la gare de Lyon Sidonie Bonnec reçoit :