Thannenkirch : des habitants se mobilisent pour ouvrir une épicerie-café

Depuis décembre dernier, les habitants de Thannenkirch (Haut-Rhin) ne peuvent plus acheter de pain ni de légumes dans leur village : l'épicerie a fermé. Pour redonner de la vie à la commune, certains ont choisi d'ouvrir une nouvelle épicerie et d'y associer un café.

L'idée est née en novembre, lors d'une réunion d'information sur la fermeture de l'épicerie. Les habitants regrettaient de ne plus avoir nulle part pour se retrouver. "On ne va pas dans les trois restaurants, ils sont plutôt gastronomiques, destinés aux touristes qui vont au Haut-Koeningsbourg et aux marcheurs du massif du Thaennchel", explique Annelise Pierre, 83 ans et installée à Thannenkirch depuis une soixantaine d'années.

Je mettais parfois une heure pour acheter une baguette, je prenais le temps de discuter. On se racontait les histoires du village. Je suis veuve et actuellement, il y a des semaines où je ne vois pas un chat." -Annelise Pierre, habitante de Thannenkirch

Un projet associatif

Un groupe de six volontaires pilotent le projet. Ils ont relancé une ancienne association du village pour gérer l'épicerie-café. L'un d'eux, Benoit Blancher, espère une ouverture début mai, "au moins pour la partie dépôt de pain. On a identifié une personne pour la partie commerciale de l'épicerie, et on a des bénévoles pour le café", poursuit ce directeur administratif de structures de l'économie sociale et solidaire.

Un café, c'est la possibilité de recréer une vie de village. Cela permet au gens de se retrouver, de jouer à la belote, de faire des activités" - Benoit Blancher, l'un des volontaires

Cet ancien restaurant au coeur de Thannenkirch devrait accueillir l'épicerie-café © Radio France - Lauriane Delanoë

Les bénévoles ont aussi trouvé un local : un ancien restaurant au cœur du village, qui a fermé il y a quelques années. "Ce serait cool, estime Jordan, 20 ans. Avant, le restaurant faisait bar et c'est là qu'on se sortait avec les jeunes. Maintenant, il faut aller à Sélestat ou Colmar", à une vingtaine de kilomètres.

Il manque maintenant à trouver les fournisseurs et obtenir une Licence IV, qui autorise à vendre des boissons alcoolisées. L'équipe du projet compte sur les annonces du Premier ministre, le 20 février : Edouard Philippe a promis de délivrer 10 000 licences IV pour les communes de moins de 3 500 habitants. La mairie a aussi déposé un dossier auprès du groupe SOS, qui a lancé l'opération "Mille Cafés" en septembre dernier.