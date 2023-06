The Adventur'her : une web-série pour mieux représenter les femmes dans les sports outdoor

Si vous aimez la montagne, vous avez peut-être en tête ces images de skieurs qui dévalent des pentes vertigineuses en laissant une trace impeccable dans la poudreuse. Vidéos où tout est parfait mais dans lesquelles, le plus souvent, c'est un homme qui est à l'honneur.

Marine Schmitt, 25 ans, originaire du Nord-Isère, et Chloé Perigeat, 22 ans, veulent changer cette image. Tout en travaillant pour la saison estivale à l'espace Eaux Vives de Porcieu-Amblagneu, elles préparent la mise en ligne d'une web-série documentaire entièrement consacrée aux femmes dans le sport outdoor pour mieux les représenter.

Des portraits de femmes passionnées et engagées

Baptisé The Adventur'her (her pour "elle" en anglais), le projet trouve ses origines dans les années de compétition, sur les skis pour Chloé et dans un kayak pour Marine. "Je pense qu'on a eu toutes les deux un espèce de manque de représentation" raconte Chloé. "On s'est dit : il n'y a pas de nanas, pas vraiment de modèles. Du coup, l'envie est venue de mettre en valeur toutes ces femmes."

Toutes les deux sont aussi photographes et vidéastes, habituées des sorties en montagne, terrain sur lequel il y a encore du travail. "C'est une personne, en général la plus expérimentée ou la plus à l'aise, qui va prendre les décisions pour tout le groupe. On se rend compte qu'à chaque fois qu'on part dans des groupes mixtes, c'est toujours un homme qui va prendre le lead" raconte Marine. "On entend toujours un peu trop de remarques sexistes, de remarques misogynes" ajoute Chloé. "C'est aussi un peu pour casser ça et dire : on sait faire du sport et on sait le faire bien, regardez !"

À travers cette série, elles veulent donc dresser les portraits de femmes passionnées de ski alpinisme, snowboard, escalade... et montrer au passage que tourner un documentaire en altitude n'est pas réservé aux hommes. Cela va donner dix épisodes de cinq minutes. "On essaie de montrer différentes manières d'aborder les sports de montagne" explique Chloé. Les deux vidéastes veulent montrer qu'on peut "partir en montagne pour s'amuser, arrêter de montrer toujours cette performance. On veut plus montrer le côté humain, l'ambiance que c'est de partir entre femmes, qu'il y a moins de pression par rapport au niveau."

Présenter le projet dans des festivals

Dès les premières invitations auprès des sportives, les retours sont positifs. "Au fur et à mesure qu'on échange avec des femmes, on découvre pleins d'initiatives. C'est trop cool de pouvoir rassembler tout ça sur un seul compte et de pouvoir informer tout le monde que ça existe" s'enthousiasme Chloé.

La série aura son propre site internet où l'on trouvera les épisodes et un carnet d'adresses pour les femmes qui veulent se lancer ou se relancer dans une discipline. Les premiers épisodes, sur les sports d'hiver, doivent être mis en ligne en septembr****e, prêts à être présentés dans différents festivals.

Si vous voulez soutenir ce projet, Marine et Chloé ont lancé une campagne de financement participatif sur Ulule . Cela permettra notamment de couvrir les frais de déplacement et de tournage, les inscriptions dans ces différents festivals et de leur dégager plus de temps pour s'investir dans The Adventur'her.

