Théâtre d'Evreux : les travaux sont en cours

Depuis six mois les travaux ont repris au théâtre d'Evreux dans l'Eure. La réouverture est prévue pour l'automne 2018 et il reste encore de nombreuses choses à faire. Ce jeudi une visite de chantier était organisée pour voir l'avancée des travaux.

Deux tentatives de chantier et quatre architectes plus tard... les travaux du théâtre d'Evreux dans l'Eure sont bel et bien en cours. Crée en 1904, ce bâtiment - situé en plein centre-ville (entre la mairie et la médiathèque) - était fermé depuis 2006. Fondations à revoir, fissures à reboucher et extension à créer... Il y en a des choses à faire avant la réouverture. Et pour constater les nombreux changements en cours, ce jeudi c'était visite de chantier.

Tous les sièges ont été démontés. A la fin des travaux la théâtre devrait en perdre 50 (ils passeront de 400 à 350). La scène - elle - gagnera 2,50 mètres et fera ainsi 10,50 mètres. © Radio France - Kathleen Comte

Les ouvriers ont repris les travaux depuis six mois. Un ascenseur sera crée dans l'extension vitrée du théâtre (en construction sur la photo). © Radio France - Kathleen Comte.

Tout un mur a été détruit (dix mètres de haut sur huit de large) pour créer l'arrière-scène. Prochainement des panneaux suspendus de 11 mètres de hauts vont être accrochés. © Radio France - Kathleen Comte

Fin des travaux prévu au printemps prochain pour une réouverture au public à l'automne 2018. Coût total : 9 millions d'euros (financés entre autres par la DRAC, la région et l'Etat).