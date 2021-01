Le nageur Théo Curin prépare son incroyable défi à Font-Romeu

Pas de bras, pas de limite ! Le champion de natation handisport Théo Curin veut entrer dans la légende du sport en relevant un défi totalement fou en 2021 : traverser à la nage les 120 kilomètres du lac Titicaca au Pérou, à 3800 mètres d'altitude et dans une eau à 8 degrés...

Dans son aventure hors-du-commun, le nageur originaire de Lunéville en Lorraine sera accompagné par deux équipiers de luxe : la nageuse Malia Metella, vice-championne olympique, et l'aventurier Mathieu Wietvoet, habitué aux défis hors normes. Au cours de leur traversée qui va durer 10 jours, les trois compères seront seuls au monde, en autonomie complète.

Opération commando

En vue de réaliser cette première mondiale, le coach de l'expédition Stéphane Lecas (directeur des équipes de France en eau libre) a concocté un programme digne d'une préparation militaire : "On pourrait presque parler de torture, je commence à être très fatigué", souffle Théo Curin. "En quatre jours, j'ai perdu 1,5 kilos", confirme Mathieu Wietvoet.

Les aventuriers du Lac Titicaca en stage de préparation à Font-Romeu © Radio France - François DAVID

L'une des principales difficultés du défi, ce sera le manque d'oxygène. "C'est la raison pour laquelle nous sommes à Font-Romeu : pour voir comment nos organismes réagissent à l'altitude". Au centre national d'entrainement en altitude, les trois sportifs bénéficient d'un équipement unique en France : des "salles hypoxie" leur permettent de s'entraîner et de dormir en simulant les conditions d'oxygène qu'ils vont rencontrer au Pérou.

Un défi en équipe

"Le rôle de Malia, qui est une nageuse très puissante, ce sera de tracter le radeau sur lequel on va dormir, manger et stocker notre matériel", explique Théo Curin. Et peu importe si Malia Metella n'a pas remis un orteil dans une piscine depuis la fin de sa carrière il y a 10 ans : "j'ai une âme d'aventurière, sourit l'ancienne championne, j'ai accepté de sortir de ma zone de confort. J'ai peur mais c'est très excitant".

Quant à Mathieu Wietvoet, c'est certainement le plus "taré" de la bande ! Ces dernières années, on l'a vu traverser le détroit de Gibraltar à la nage, ou pédaler 18.000 kilomètres à travers la planète pour sensibiliser à la pollution plastique. "C'est grâce à lui qu'on va devenir des pros au niveau de l'écologie", s'enthousiasme Théo Curin... Car au delà du défi physique, cette aventure revêt également une dimension environnementale.

Amputé des quatre membres à l'âge 6 ans suite à une méningite foudroyante, Théo Curin n'a eu de cesse, depuis, de se lancer des défis. Et de les relever : il est aujourd'hui mannequin pour L'Oréal, comédien, chroniqueur au Magazine de la santé et champion de natation... "Dès la sortie de l'hôpital, je me suis lancé des défis quotidiennement, comme de remarcher sur des prothèses", ce qu'il a fait deux mois plus tard, "les médecins ont halluciné."

"Je veux casser les codes"

"Avec la traversée du lac Titicaca, j'avais envie de me lancer un défi dans un univers totalement étranger, à savoir la nage en eau libre. L'envie de me surpasser, montrer que tout est possible par la force mentale".

10 mois de préparation

Aussi intense qu'il soit, ce stage de préparation n'est qu'un apéritif. Ces 10 prochains mois, les trois aventuriers vont enchainer les stages de survie (pour s'aguerrir au froid) ou d'altitude. Ils seront d'ailleurs de retour à Font-Romeu après l'été.

Parallèlement, l'équipe doit aussi préparer toute la logistique de l'expédition, et notamment la conception du radeau, actuellement en cours avec des ingénieurs d'EDF. "Ce n'est pas seulement un défi sportif, c'est aussi un défi humain et technique", s'enthousiasme Théo Curin, "c'est vraiment un défi hyper costaud, et j'étais loin de m'imaginer tout cela au départ. Mais je ne regrette pas. Au contraire, cela m'excite encore plus".