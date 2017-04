Théoule-sur-Mer: une semaine de vacances entre lycéens et retraités

A Dijon, des lycéens des Arcades et des retraités de la Résidence COS St Philibert ont pour projet de partir ensemble en vacances à Théoule-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. En attendant le voyage en septembre 2017, jeunes et anciens participent au financement de cette aventure déjà incroyable.

Au départ, cette idée vient de Brigitte Gautier, professeure de Sciences et Techniques Médico-Sociales au lycée des Arcades, et de Paola Achard, animatrice à la maison de retraite St Philibert. Leur objectif est de créer du lien intergénérationnel entre les lycéens et les anciens.

Projet pédagogique et humain

La mise en place du projet a commencé en septembre 2016 et se poursuit tout au long de l'année scolaire. L'objectif est d'abord pédagogique étant donné qu'ils se préparent tous à des métiers de l'animation ou de services et soins à la personne. Les 26 élèves des sections SPLV (Services de Proximité Vie Locale) et ASSP (Accompagnement Services Soins à la Personne) mettent en pratique ce qu'ils apprennent sur les bancs du lycée. Mais très vite, les exercices pratiques deviennent des habitudes et créent du lien. Les lycéens tissent des relations d'amitié avec les retraités de la résidence COS St Philibert. C'est bien ce que Brigitte, leur professeure voulait leur apprendre cette année : l'engagement humain de leur futur métier.

Brigitte Gautier, professeure de Sciences et Techniques Médico-Sociales Partager le son sur : Copier

Financement participatif

Pour réaliser ce très beau projet, les lycéens et les retraités ont besoin de vous ! Partir en vacances à Théoule-sur-Mer à quarante-cinq, ça coûte quand même 20 103 euros. En avril 2017, ils avaient réussi à réunir la moitié du budget mais un petit coup de pouce serait le bienvenu. Vous voulez les aider ? Il vous suffit de cliquer ici.

Rencontres positives

Du lundi 1er mai au vendredi 5 mai 2017, France Bleu Bourgogne vous livre ces rencontres incroyables en direct à 6h20 et 12h45. Pour ne rien rater de ces rencontres positives, vous pouvez réécouter les émissions juste là.