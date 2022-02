Thérèse, accueillante familiale en grève de la faim : "on ne veut pas devenir des fossoyeurs"

Alors que l'on parle beaucoup en ce moment des conditions d'accueil dans les EHPAD, les accueillants familiaux, qui sont une alternative aux maisons de retraite, tentent de se faire entendre. Il s'agit de particuliers qui hébergent, avec un agrément du département, des personnes âgées et handicapées, et en prennent soin au quotidien.

Une accueillante familiale de Lourches, près de Valenciennes, entame ce jeudi son sixième jour de grève de la faim. Depuis samedi 5 février, Thérèse Bauwens, 69 ans, qui héberge chez elle des personnes âgées depuis 1989, a cessé de s'alimenter pour dénoncer ses conditions de rémunération. "Je ne bois que du café", précise Thérèse, avec sa doudoune rose sur le dos.

Rémunération insuffisante

Thérèse passe ses journées dans son garage depuis le début de sa grève de la faim. "On nous paye trois heures par jour, alors que nous sommes 24 heures sur 24 avec nos personnes âgées et handicapées", explique-t-elle. Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération journalière pour chaque résident, dont le tarif est fixé par les départements, les accueillis relevant bien souvent de l'aide sociale.

Corinne Dellavedova (à gauche), accueillante familiale à Petite-Forêt, est venue soutenir sa collègue © Radio France - Cécile Bidault

C'est un métier que j'ai au fond de mes tripes

A cela s'ajoute des indemnités pour frais d'entretien et de logement. "Insuffisant", tranche Thérèse, qui explique puiser dans son propre salaire pour payer l'électricité, le chauffage, les loisirs qu'elle offre parfois à ses résidents. "C'est comme si c'était des membres de la famille, on les chouchoute. C'est un métier que j'ai au fond de mes tripes. Et donc ça bouillonne quand je vois dans quelles conditions on nous fait travailler. Il faudrait les maltraiter ? On ne veut pas devenir des fossoyeurs".

Thérèse lance aujourd'hui "un SOS". Elle demande que tous les accueillants familiaux soient payés six heures par jour. Et elle prévient : "j'irai jusqu'au bout, jusqu'au cercueil. J'espère être entendue, parce que sinon ce sera la honte pour le gouvernement, qui aura ma mort sur la conscience".

Soutien de toute la France

La Nordiste est soutenue dans son combat par des aidants familiaux de toute la France, qui ont prévu de venir ce samedi à Lourches. Une cagnotte est en ligne pour les aider à financer le voyage. Corinne Dellavedova, accueillante familiale à Petite-Forêt, est présente à ses côtés : "c'est plus qu'un appel à l'aide, c'est un appel au secours. On n'en peut plus. On n'est pas reconnus, pas respectés. On n'est même pas la dernière roue, on est la roue de secours de la charrette".

Le nombre d'accueillants familiaux en France ne cesse de diminuer : il est passé de 9.300 en 2019 à 8.700 aujourd'hui.