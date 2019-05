Laruns, les Eaux-Bonnes, les Eaux-Chaudes, trois sites pour profiter de l'eau thermale en vallée d'Ossau

Sous l'impulsion du maire de Laruns robert Casadebaig c'est une nouvelle offre d'espace thermoludique qui se dessine sur trois sites : Laruns, les Eaux-bonnes et les Eaux-Chaudes. Trois sites qui devraient être complémentaires et pas en concurrence.

Pau, France

L'annonce a été faite en conseil municipal de Laruns mardi soir. En lieu et place de l'actuelle piscine municipale vieillissante, serait construit un centre aqualudique. Ce serait une nouvelle offre touristique mais dans le même temps, les scolaires et les associations pourraient continuer à profiter de l'équipement pour les séances de natation. Ce centre serait alimenté par de l'eau thermale.

Trop de bulles ne devrait pas tuer la bulle

La question de la concurrence entre les communes des Eaux-Bonnes et de Laruns et leurs deux espaces thermoludiques se pose. Les thermes des Eaux-Bonnes appartiennent à la commune des Eaux-Bonnes, les Thermes des Eaux-chaudes et le futur centre aqualudique à la commune de Laruns. Selon Stéphane Courtié, maire des Eaux-Bonnes et Robert Casadebaig, maire de Laruns, tout se fait dans la concertation pour un projet qui vise à dynamiser toute la vallée d'Ossau. Une structure juridique est en cours de montage.

Il n'y a pas de concurrence puisque la commune des Eaux-Bonnes est au courant du projet. Eaux-Bonnes assurerait la partie cure avec un gros potentiel. Il n'y a pas de renonciation à l'espace thermoludique. Puisqu'il existe, il existera ; il sera en fonction dès que le juge le permettra et derrière il y aura une requalification des Eaux-Chaudes. Tout est à l'étude. On a travaillé en complémentarité avec l'existant. C'est un projet à l'échelle de la vallée d'Ossau, à l'échelle d'un territoire, avec la communauté de communes de la vallée d'Ossau, le conseil départemental, la région.

Robert Casadebaig Copier

Robert Casadebaig, le maire de Laruns était l'invité de la rédaction ce jeudi matin. Il a bien assuré qu'il s'agissait d'un projet commun. En ce qui concerne les Eaux-Chaudes, on pourrait y créer un médi-spa, ce qui n'est pas tout à fait de la cure thermale ; et y assurer des formations de kinésithérapeutes.

Cette année, les thermes des Eaux-Chaudes vont accueillir entre 250 et 300 curistes qui ne peuvent être accueillis aux Eaux-Bonnes à cause de la fermeture des thermes.