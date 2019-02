Thermes d'Aix-les-Bains : les habitants vont choisir entre ces trois projets

Aix-les-Bains, France

A partir de ce samedi 9 février et jusqu'au 23 février, les habitants d'Aix-les-Bains (Savoie) peuvent voter pour choisir le projet de réhabilitation des anciens thermes nationaux fermés depuis 2008. Les trois projets finalistes sont exposés jusqu'au 23 février dans le hall des anciens thermes. Chacun a pu présenter deux versions de son projet qui doivent prévoir 180 logements.

Scenario A : "Deux forêts verticales"

L'architecte belge Vincent Callebaut envisage "deux forêts verticales recouvertes de plus de 25.000 plantes, arbustes et arbres". Dans une première version de son projet, les deux tours de huit étages avec logements culminent à 28 mètres. Dans la seconde version, elles vont jusqu'à 50 mètres (14 étages) et un restaurant panoramique est prévu au dernier étage de l'une des tours. A chaque fois il y a des commerces au rez-de-chaussée et les 180 logements dans les étages. L'architecte a déjà dessiné un tel projet qui grimpait à 100 mètres de hauteur à Taïwan.

Le 1er projet -

Le 1er projet -

Scenario B : "Un bâtiment qui cherche la lumière en s'élevant vers le haut"

L'architecte parisien Jean-Paul Viguier envisage lui aussi deux tours, à 35 mètres de hauteur dans la première version (11 étages) ou à 50 mètres de hauteur dans la seconde version (16 étages). Il décrit cela comme : une base minérale et végétale puis un bâtiment qui cherche la lumière en s'élevant vers le haut". On y annonce des façades vitrées, une galerie commerciale au rez-de-chaussée puis un solarium tout en haut, voire un restaurant panoramique dans la version haute. Le cabinet parisien Jean-Paul Viguier a déjà réalisé un hôtel à Chicago, la Tour Maroc Telecom à Rabat ou encore les nouveaux bâtiments autour du Pont-du-Gard.

Le 2e projet -

Le 2e projet -

Scenario C : "Union, identité et hauteur"

Le cabinet parisien Hamonic + Masson et associés présente ce 3e projet ce vendredi soir à Aix-les-Bains. Il prévoit lui aussi deux grandes tours avec logements et terrasses.

Le 3e projet -