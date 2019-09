Thermomix recrute près de 200 conseillers en Bretagne

La célèbre marque de robot cuiseur multifonction recrute des conseillères et conseillers en Bretagne ce vendredi 13 septembre. Près de 200 postes sont à pourvoir lors de cette deuxième journée nationale de recrutement.

Alors qu'elle s'apprête à fermer ses lignes de production en Allemagne et que dans le même temps elle doit faire face à une féroce concurrence sur le marché du robot multifonctions, la marque Vorwerk continue de recruter en France. Ce vendredi 13 septembre elle organise une journée nationale de recrutement et propose des centaines de postes de conseillers dans toute la France.

8.300 conseillers en France

Le produit phare de la marque c'est bien sûr le Thermomix, un robot multifonctions vendu 1.300 euros et écoulé chaque année à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. En France, 8.300 conseillers se déplacent dans les foyers pour faire la promotion de l'appareil. Pourquoi pas vous ?

En Bretagne, trois agences vont ouvrir leur portes ce vendredi 13 septembre à Vannes, Rennes et Lorient. L'occasion pour les personnes intéressées de découvrir le secteur de la vente directe et de mieux connaître la marque. Des ateliers permettront aussi de se familiariser avec l'univers Thermomix. Trois types de métiers sont proposés : conseillers VDI, VRP et conseiller responsable de secteur.

Des conseillers payés à la commission

Le conseiller VDI se rend au domicile des potentiels acheteurs pour des démonstrations. Il s'agit du premier palier de la hiérarchie. Le conseiller VDI est payé à la commission (une centaine d'euro par appareil vendu). Les conseillers VRP sont salariés de l'entreprise. Ils sont encadrés par les responsables de secteur.

L'agence de Saint-Brieuc propose 65 postes de conseillers. 50 postes sont disponibles à Lorient et 77 à Rennes. Pour participer à cette journée de recrutement il est nécessaire de s'inscrire sur le site de Vorwerk.