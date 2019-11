Un an de gilets jaunes : Thibaut de Pont-l'Abbé, à l'origine du mouvement

Finistère, France

Au départ, Thibaut, un habitant de Pont-l'Abbé, est très remonté contre la hausse du prix des carburants. Ce fan d'automobile "voyait la ministre Elisabeth Borne sur toutes les chaînes de télévision." Cela l'agace profondément, "ça me rendait même complètement fou", avoue-t-il. Il crée une page Facebook le 23 octobre 2018 avec ses amis amateurs de voiture. C'est la première en France qui proteste contre la hausse de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) et sa répercussion sur le prix du carburant, selon un article du Monde.

Thibaut n'avait pas conscience de ce qu'il allait déclencher Copier

"On a été dépassés par l'ampleur du phénomène"

Au sein du groupe, la date du 17 novembre est choisie pour aller manifester devant la préfecture du Finistère, à Quimper. "Seulement quelques jours après la création du groupe, on a commencé a être sollicités par d'autres personnes qui voulaient faire pareil. On a commencé à être mille fois dépassés par l'ampleur de ce qu'on était en train de faire", se souvient Thibaut. Il n'est pas le créateur des gilets jaunes, "mais ça a vraiment été l'étincelle."

Manifestation de gilets jaunes dans les rues de Quimper (5 janvier 2019) © Maxppp - Vincent Mouchel

Dégoûté par les violences

"Je ne pensais pas que tout le reste de la population avait quelque chose de si lourd à dire au même moment. Ça a littéralement explosé ", s'étonne le jeune homme. Le mouvement prend de l'ampleur suite au rassemblement national du 17 novembre. Thibaut continue à manifester pendant plus d'un mois et demi, jusqu'à la fin de l'année 2018. "Je me suis vite détaché du mouvement une fois passées les annonces du Gouvernement. Personnellement, j'avais eu toute satisfaction quant à mes revendications initiales."

Toutefois, il reste très choqué par les actes de violences auxquels il a pu assister. "Ce qui m'a fait continuer le plus, ce sont les violences policières. Ça m'a énormément choqué et dégoûté." Il garde cependant de très bons souvenirs de cet épisode de sa vie : "J'ai rencontré des personnes formidables, j'ai fait des rencontres fabuleuses."