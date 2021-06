Et si on désignait un "MAN", un maître anti-noyade, pour éviter les drames, propose un pisciniste toulousain

Thierry d’Auzers, président de l'Association Française des pisciniers et piscinistes alerte sur le risque de noyades, notamment chez les plus jeunes, et propose une solution simple : désigner un MAN, un "maître anti noyade", équivalent du SAM qui conduit.

Avec les généreuses températures que l'on connait cette semaine, on a tous envie de piquer une tête, mais attention aux risques de noyade. Il y a trois jours, deux personnes ont été secourues au lac de Saint-Ferréol par les pompiers du Tarn et de la Haute-Garonne. Le président de l’Association Française des Pisciniers et Piscinistes, et patron d'EverBlue à Castelnau d'Estrétefonds, Thierry d’Auzers est l'invité de France Bleu Occitanie ce jeudi matin.

60% de ventes de piscines en plus

Il assure qu'il vend beaucoup de piscines depuis un an, avec 60% de ventes supplémentaires, parce que "les gens ont besoin de retourner à la campagne", du fait du covid. Il se dit cependant "très inquiet", vis à vis des noyades car le nombre de noyades entre 2015 et 2018 a augmenté. C'est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 15 ans, après les accidents de la route. Il est important que les enfants apprennent à nager mais ce n'est pas forcément suffisant selon Thierry d'Auzers. Et il raconte une anecdote personnelle : il a appris à nager à trois ans, et nageait "parfaitement à six ans". Mais un jour, alors qu'il était à Beaunes, en Côte d'Or, il a eu une crampe et est tombé à pic, "et contrairement à ce qu'on voit dans les films on ne crie pas 'Au secours je me noie'. Heureusement un maitre nageur m'a sauvé la vie."

Un MAN, équivalent de SAM

Légalement, toutes les piscines doivent avoir une protection : un volet ou des barrières par exemple. Mais des acheteurs peuvent ne pas les demander, _"en tant que piscinier responsable jamais on n'accepte de vendre sans moyen de sécurité", assure Thierry d'Auzers. Ceci étant, cela ne suffit pas : "si vous prenez une voiture ce n'est pas parce que vous avez un airbag que vous ne risquez pas de mourir, c'est la même chose."_ Et malheureusement, il n'y a pas de contrôle chez les particuliers.

Pour essayer de limiter le nombre de noyades, son association a a lancé le MAN, le maître anti noyade, équivalent de "Sam" en soirée, car "il faut vingt secondes pour qu'un enfant se noie sans bruit". Alors l'idée est de désigner un MAN lorsqu'on est entre amis ou en famille près d'une piscine. Le MAN est celui qui surveille les enfants, sans se laisser distraire par la sonnerie de son téléphone ou des conversations.