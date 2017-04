Thierry Goudet a dirigé son premier entraînement au Stade lavallois

Comme annoncé dès hier par France Bleu Mayenne, Thierry Goudet est le nouvel entraîneur du Stade lavallois. Le Mayennais pur souche remplace l'Italien Marco Simone qui n'est resté que cinq mois en Mayenne.

Thierry Goudet est en mission. Une mission de six matches pour tenter de sauver le club mayennais, 20e et dernier de Ligue 2. Le natif de Château-Gontier reprend les commandes d'une équipe de football après être passé par Thouars, Le Mans, Grenoble, Brest, Créteil, l'US Changé, Le Havre et une dernière (courte) expérience en Belgique au AFC Tubize (D2 Belge) l'été dernier.

"C'est le club de mon coeur" a tout de suite dit Thierry Goudet, 54 ans. "J'ai plein d'énergie. Aujourd'hui, le club est encore en vie. Les matches qu'il reste à jouer, c'est que du bonheur !".

Vendredi, le Stade lavallois accueille Reims (5e) au stade Le Basser pour le premier des six matches de Thieery Goudet.