Thierry Goudet ne sera pas l'entraîneur du Stade lavallois la saison prochaine

Le Stade lavallois traverse une période d'instabilité puisque le club professionnel de football va user pas moins de quatre entraîneurs en moins d'un an. Thierry Goudet arrivé mi-avril n'a pas été reconduit par les nouveaux dirigeants qui sont donc à la recherche d'un nouvel entraîneur.

Denis Zanko, Marco Simone, Thierry Goudet. Trois entraîneurs en une saison et donc quatre en une année. Le Mayennais d'origine Thierry Goudet n'a pas été conservé par le club lavallois. Il y a huit jours, Christian Duraincie (président démissionnaire) mandaté par Bruno Lucas a proposé une année de contrat à Thierry Goudet. Mais ce mardi matin, l'entraîneur a été reçu par Philippe Jan et Jean Costa. Et les nouveaux dirigeants ne lui ont rien proposé, "préférant partir d'une feuille blanche".

Pour Thierry Goudet, autant d'entraîneurs en si peu de temps, "ça dénote je pense qu'il n'y a plus de capitaine dans le bateau, depuis un moment. J'en veux à personne mais je suis, c'est vrai, très déçu et très surpris du déroulement du film ces derniers jours. Il y avait la possibilité de recréer une dynamique. J'aurais au moins coaché six matches du Stade lavallois dans ma vie d'entraîneur."

Jean Costa, directeur sportif

Comme annoncé dès la fin de semaine dernière, Jean Costa est de retour au club. A 44 ans, il devient directeur sportif. Jean Costa, embauché en CDI, est chargé du recrutement de l'équipe professionnelle ainsi que du centre de de formation. Et c'est à lui que le futur entraîneur devra rendre compte. Jean Costa a déjà rencontré des candidats et va poursuivre ses consultations cette semaine. "Le futur entraîneur devra s'inscrire dans la durée et bien comprendre l'identité du club" a précisé Jean Costa qui cherche également un adjoint. "Le staff sera notre meilleur joueur" a lâché le nouveau directeur sportif.

Philippe Jan et Jean Costa, les nouveaux hommes forts du Stade lavallois. © Radio France - Gildas Menguy

Après la nomination de l'entraîneur qui pourrait intervenir en début de semaine prochaine, il faudra s'attaquer au recrutement des joueurs. "Une équipe resserrée et de qualité" a expliqué Jean Costa. On peut déjà annoncé que Mathieu Coutadeur ne sera plus Lavallois la saison prochaine. Le milieu de terrain fait jouer sa clause de contrat qui lui permettait de partir en cas de relégation. Et puis, l'attaquant Seydou Koné, recruté l'été dernier par le président Duraincie et prêté en janvier au CA Bastia (National) ne reviendra pas sur les bords de la Mayenne.