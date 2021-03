Thierry Henry se retire des réseaux sociaux pour dénoncer leur laxisme et inaction face aux propos racistes

Les comptes Twitter et Instagram de Thierry Henry ne sont désormais plus accessibles dès ce samedi 27 mars. L'entraîneur de football, ancien attaquant d'Arsenal, meilleur buteur de l'équipe de France et champion du monde 1998, a annoncé vendredi qu'il s'absenterait des réseaux sociaux tant que les plateformes n'auront pas agi davantage contre le "racisme", l'"intimidation" et "la torture mentale qui en résulte". Il explique un mécanisme "toxique".

Il ajoute : "À partir de demain matin, je me retirerai des réseaux sociaux jusqu'à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de réglementer leurs plates-formes avec la même vigueur et la même férocité qu'elles le font actuellement lorsque vous enfreignez le droit d'auteur."

Dans son message en anglais, il précise ne plus supporter le laxisme des plateformes face aux dérives verbales et racistes. Il dénonce l'anonymat, le harcèlement et la violence de certains messages, l'inaction des réseaux sociaux face à ce problème. "I Guys. From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright. The sheer volume of racism, bullying and resulting mental torture to individuals is too toxic to ignore. There HAS to be some accountability. It is far too easy to create an account use it to bully and harass without consequence and still remain anonymous. Until this changes, I will be disabling my accounts across all social platforms. I'm hoping this happens soon."

Thierry Henry explique cependant qu'il espère renouer avec ses 14,8 millions d'abonnés dès que possible.

- - (capture d'écran Twitter)