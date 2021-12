"La crise a aussi amené une forte mobilisation" selon Thierry Mazabraud, du Secours Populaire de Haute-Vienne

Le Secours Populaire de Haute-Vienne a lancé ce mercredi sa campagne des Pères Noël Verts, pour offrir des cadeaux aux enfants les moins favorisés. Plus d'un millier de familles haut-viennoises sont aidées dans le cadre de cette opération, mais le reste de l'année les bénéficiaires sont encore bien plus nombreux et l'association s'attend à un hiver difficile. Invité de France Bleu Limousin ce jeudi matin, Thierry Mazabraud, Secrétaire Général du Secours Populaire de Haute-Vienne, a indiqué que "_8800 personnes avaient été aidés sur la Haute-Vienne en 2020_, et cette année on s'attend à des chiffres en augmentation, ce qui est la traduction de ce que la crise sanitaire a amené comme difficulté et comme précarité dans beaucoup de foyers".

La crise sanitaire, et économique, a d'ailleurs précipité de nouveaux publics dans la difficulté. Notamment en 2020, "avec des situations compliquées pour ceux qui étaient déjà en intérim ou en activité partielle, des auto-entrepreneurs, des étudiants, des jeunes, des familles pour qui c'était déjà un peu compliqué, tout cela a rajouté de la difficulté là où il y en avait déjà un peu" a dit le Secrétaire haut-viennois du Secours Populaire.

Les haut-viennois encore plus généreux depuis le début de la crise sanitaire

Interrogé sur l'étude de l'Observatoire des générosités dévoilée ce matin par France Bleu, et selon laquelle les dons financiers des français sont en très légère baisse, Thierry Mazabraud s'est félicité du constat inverse en Haute-Vienne. "_En 2020, on a eu une mobilisation sans précédent, on a collecté plus de 100.000 euros de plus sur le département_, cela veut dire que la crise sanitaire a aussi amené une forte mobilisation (...) et beaucoup de générosité de nos concitoyens". Les dons en nature ont d'ailleurs aussi très massifs, "on a battu là aussi tous les records en 2021, on se rend compte d'ailleurs que ceux qui donnent financièrement sont aussi ceux qui donnent matériellement pour beaucoup d'entre eux" a-t-il précisé.

Enfin, alors que d'autres associations, comme les Restos du coeur, manquent de bénévoles, Thierry Mazabraud a indiqué que le Secours Populaire ne connaissait pas ce phénomène. "Ca a été compliqué sur la première période de confinement, avec des bénévoles retraités qui se sont mis en retrait, mais depuis ils sont largement revenu. Ils se sont aussi rendu compte qu'il y avait ce _besoin d'engagement, de relations sociales_, de cette idée d'être en contact avec les autres" a-t-il conclu.

> Infos et dons au Secours Populaire de Haute-Vienne : spf87.org