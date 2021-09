Thierry Pfohl, médiatique cuisinier de la Vienne, est mort

C'était une figure locale de la cuisine poitevine ! Thierry Pfohl, l'ancien chef de la Table du golf à St Cyr, dans la Vienne, est mort. Il avait été directeur du campus de la gastronomie de Nouvelle-Aquitaine de 2018 à tout récemment, mais dans le département, il était connu également pour ses chroniques culinaires depuis 2010 dans la presse locale et sur France Bleu Poitou où non seulement, il partageait ses recettes et astuces de cuisine mais participait aussi à l'émission "les fêlés du Poitou". L'animateur Antoine Plouzennec rappelle qu'il a fait partie de la "toute première émission des fêlés".

"Il est venu sans savoir dans quoi il s'embarquait et il est revenu"

L'émission démarrée en 2019 demande beaucoup d'humour et de second degré. Et "il n'en manquait pas". C'était LE bon élève du groupe. "Vu qu'il détestait perdre et qu'il boudait lorsqu'il perdait", raconte Antoine Plouzennec avec un sourire triste, "il passait son temps à potasser les éphémérides." Ce vendredi un hommage lui sera rendu sur l'antenne de France Bleu Poitou dans l'émission de cuisine "Côté saveurs" animée par Aurélie Garcia.

Hommage du rectorat également

Bénédicte Robert, rectrice de l’académie de Poitiers dans un communiqué explique qu'elle a appris avec émotion la disparition de Thierry Pfohl,"professeur de cuisine au lycée de Kyoto où il venait de prendre son poste après trois années passées au rectorat en tant que directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications Production culinaire Terre-mer gastronomie Nouvelle-Aquitaine".

La rectrice exprime tout son soutien à sa famille, ses proches et à ceux et celles qui ont eu l’occasion de travailler avec lui.

Une cellule médico-psychologique est mise à disposition des élèves et de l’ensemble de la communauté éducative du lycée Kyoto aussi longtemps que nécessaire.

Un chef multi-casquettes

Originaire de la région Rhône-Alpes, Thierry Pfohl avait commencé sa carrière comme chef de partie à la Tour rose, de 1988 à 1990 à Lyon. Avant de rejoindre Paul Bocuse à Collonges au mont d'or pendant un an. Compagnon du devoir pendant huit ans, il avait ensuite intégré la maison de la formation de Poitiers en tant que professeur de cuisine et pâtisserie de 1996 à 2002. En 2008, il devient chef de la Table du golf du haut-poitou, table reconnue de Saint-Cyr, entre Poitiers et Châtellerault qu'il quitte en 2013. En 2014, il intègre l'éducation nationale en tant que professeur de production culinaire au lycée hôtelier du château des Coudraies à Etiolles avant de devenir directeur opérationnel du campus gastronomie Terre mer de Nouvelle-Aquitaine en 2018. Depuis la rentrée de septembre, il était professeur au Lycée Kyoto de Poitiers. Parallèlement et depuis 2010, il animait des chroniques écrites pour la Nouvelle république et radiophoniques pour France Bleu Poitou.