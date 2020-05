Thierry Quilici : infirmier anesthésiste à Ajaccio – Témoignage

« Nous avons gagné en confiance, parfois en se raccrochant à des branches pour ne pas sombrer », explique Thierry Quilici, «on a eu la chance d'être entourés de collègues bienveillants et on a pu relever la tête. Mais c'est vrai que j'ai eu besoin, à un moment donné, d'écrire, de tenirun petit journal de bord que je donnerai un jour à ma femme et mes enfants pour qu'ils comprennent de l'intérieur, ce que nous avons vécu».

« Dans notre unité, il a fallu changer nos habitudes, nous former la réanimation, à ces procédures, etc... en seulement une dizaine de jours », poursuit l'infirmier, « ça reste a posteriori, une bonne expérience même si elle a bousculé nos habitudes professionnelles ».

Infirmier, métier central

«Je trouve que, pendant cette pandémie, le métier d'infirmier a pris toute sa place, aux côtés des aides-soignants, des médecins, des filles de salles... mais c'est vrai que le visage de l'infirmier était souvent le dernier visage qu'ont vu les malades qui n'ont pas survécu », poursuit Thierry Quilici, "et on avait peut-être pas tous les outils pour gérer cette situation".

On a souffert

"On a souffert, certains soignants vont sans doute développer des pathologies qu'il faudra suivre, après cette crise, mais on a la chance notamment d'avoir une unité psy, à l'hôpital d'Ajaccio, qui nous suit régulièrement », explique l'infirmier anesthésiste, « on pourrait revivre ce genre de situation même si personne ne le souhaite... maintenant il faut savoir être prêt », conclut-il.

L'ITW de Thierry Quilici, par Jérôme Susini :