Thillois : les gilets jaunes de retour pour se faire entendre

Ils sont une vingtaine à investir le rond-point de la Garenne à Thillois ce lundi 21 mars. Les gilets jaunes sont venus pour se rassembler avec les chauffeurs routiers qui avaient annoncé des blocages après un "plan de résilience" jugé insuffisant par le secteur.

Entre temps, les chauffeurs routiers ont obtenu une aide directe de 400 millions d'euros et la plupart des blocages n'ont pas eu lieu. Didier, gilet jaune depuis la première heure, est déçu : "Quoiqu'il arrive ils vont devoir les rembourser un jour ces 400 millions. Les chauffeurs routiers devraient être avec nous."

Avec ou sans les routiers, le constat est le même pour cette vingtaine de gilets jaunes : la vie coûte trop chère. "Moi je suis en invalidité, confie Frédéric. Je suis à 1000€ par mois. Vous croyez qu'on peut vivre avec ça ?"

L'espoir d'une mobilisation plus importante

Les chauffeurs routiers ne sont pas venus et entre gilets jaunes, on s'interroge : "On s'est mobilisé en masse pour bien moins qu'aujourd'hui, regrette Didier. Quand on a commencé le mouvement en 2018, le gazole c'était 1.50€ le litre. Faites le calcul."

La faible mobilisation, c'est tout le problème d'après ces gilets jaunes. "Franchement, faut qu'on m'explique, déplore Christophe. Tout augmente. L'essence ? Ça coûte cher. Le gaz ? Ça coûte cher. Et les légumes ? Bah ça coûte cher aussi. Et combien on est ? Une vingtaine." Frédéric renchérit : "Les gens ne se battent plus alors que c'est pire qu'avant."

Autour du rond-point la plupart des conducteurs de voitures ou camions klaxonnent, agitent un gilet jaune ou lèvent le pouce en soutien à cette mobilisation. De quoi faire revenir demain cette troupe de gilets jaunes ? "On verra" répond Didier.