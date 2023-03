Thionville : la CGT revendique les coupures de courant à la mairie et au tribunal

A cause de la coupure de courant, les audiences de Thionville sont délocalisées ce vendredi.

Il est difficile d’accueillir le public dans ces conditions. Deux institutions du centre de Thionville sont privées d’électricité depuis environ huit heures ce matin. La mairie et le tribunal judiciaire n’ont plus de courant, et peut-être d’autres abonnés du quartier.

Les fonctionnaires ont débuté la journée dans le noir, sans ordinateurs en état de marche. La bâtiment ne dispose pas de groupe électrogène pour palier cette coupure.

La CGT Energie de Moselle revendique cette action, pour dénoncer la réforme des retraites. Après Florange, les militants syndicaux sont postés devant la mairie de Thionville.

Les audiences du Palais de justice délocalisées, la Sous-Préfecture touchée aussi

Faute de courant, les audiences prévues au Palais de justice de Thionville sont déplacées. Elles auront lieu au Tribunal d'instance, qui abrite aussi les Prud'hommes.

La CGT s'était engagée à rétablir le courant avant 11h, heure à laquelle commencent les audiences pour violence conjugale. Pourtant, la situation n'est pas encore revenue à la normale à 11h30, car une panne semble avoir pris le relai.

Après une AG devant les locaux de GRDF à Florange, ce vendredi matin, la CGT s'est déplacée dans le centre ville de Thionville. © Radio France - Thomas Jeangeorge

Les manifestants affirment que la Sous-Préfecture est également touchée ce matin, avec là encore une coupure de courant dans le bâtiment.

En Meurthe-et-Moselle touchée par des actions également

Dans le même temps, en Meurthe-et-Moselle cette fois, la branche énergie de la CGT affirme qu'elle a enlevé mercredi la pièce principale qui permet d'interroger les compteurs Linky, dans la région de Nancy.