Thionville : le déconfinement responsable d'une hausse de 31% des abandons d'animaux à la SPA

C'est une des mauvaises conséquences du déconfinement. Les abandons d'animaux ont grimpé depuis le début du mois de mai. Plus de 30% de hausse depuis le début du mois de mai par rapport à 2019 à la société protectrice des animaux (SPA) de Thionville. Certains animaux sont plus concernés que d'autres, comme les chats ou les lapins dont les abandons ont augmenté de 50 à 60% à Thionville.

Le refuge de la SPA de Thionville est pratiquement plein © Radio France - Léo Limon

Chaque été 40 000 animaux de compagnie sont abandonnés, un fléau en augmentation ces dernières années. Mais cette année c'est donc l'allégement des restrictions sanitaires et de déplacements qui provoqueraient une telle augmentation. C'est en tout cas l'hypothèse de Jennifer Megna directrice du refuge de la SPA de Thionville : "Les gens ne pensaient peut-être pas pouvoir partir en vacances cet été mais désormais c'est possible. Beaucoup ont pris des animaux pendant les premiers confinements pour ne pas être seul, mais maintenant c'est le retour à la normale et on n'a plus autant de temps de s'occuper d'un animal qu'avant".

Trouver des solutions sur le temps long

Une prise de conscience qui reflète "l'irresponsabilité de certaines personnes" juge Jennifer Megna, "un animal c'est un engagement sur le long terme. Quand on part en vacances il faut trouver une solution de garde, si on se sépare il faut s'organiser pour la garde de l'animal. Il y a toujours des solutions, il faut juste les chercher".

Les chiens sont toujours autant concernés par les abandons © Radio France - Léo Limon

Le secteur de Thionville semble particulièrement touché par le phénomène, le refuge est quasiment plein et certains animaux sont sur liste d'attente pour être accueillis.

Pour éviter une telle situation les salariés et bénévoles encadrent pourtant strictement les adoptions. "On prône l'adoption responsable où on interroge concrètement et précisément les familles sur leur projet avec l'animal, précise Jennifer Megna, c'est vraiment un engagement sur dix, quinze ans, ce n'est pas éphémère, c'est une vie." La SPA propose également sur son site internet des conseils pour bien s'organiser avec ses animaux en vacances.