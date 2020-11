Thionville : les patrouilles de l'opération Sentinelle doublées en Moselle

La plan Vigipirate a été élevé à son plus haut niveau, l'urgence attentat. Une décision prise par le gouvernement après les attentats de Conflans-Saint-Honorine et Nice. En conséquence, les patrouilles de l’opération Sentinelle sont renforcées partout sur le territoire national. Au total, 7 000 hommes sont déployés sur le territoire national, la moitié en province.

Des effectifs doublés en Moselle

Des troupes sont détachées en Moselle à Metz mais aussi à Thionville. Dans les silhouettes kaki, armes à feu dans les mains sont de plus en plus visibles, et pour cause, les effectifs ont été doublés "on est passé de 10 unités à plus 20 aujourd’hui ", précise Christian Bailly, gouverneur militaire de Metz.

Parer la menace terroriste

Ce renforcement militaire a deux objectifs. Le premier c'est de pouvoir couvrir un plus large terrain et ainsi pouvoir agir rapidement en cas d'attaque. Le second, c'est rendre la présence militaire plus visible, et donc dissuasive.

"Notre seule mission est la lutte antiterroriste"

Christian Bailly explique que les forces engagées le sont "en lien avec la préfecture et les forces de sécurité qui interviennent dans le cadre de la sécurité intérieure". Ces patrouilles sentinelles restent mobilisés tant que l'urgence attentat est maintenue.