Thionville n'attend pas la canicule pour aider ses personnes âgées

Le plan canicule d'assistance aux personnes âgées est déclenché depuis une semaine à Thionville. La mairie et le CCAS veille sur les séniors isolés.

Coup de chaud sur la Moselle. Si le département n'a pas été placé en vigilance par Météo France pour la canicule, les températures devraient y dépasser les 34° ce mardi. A Thionville, cela fait déjà une semaine que les services de la mairie et le CCAS (Centre communal d'action sociale), met à jour ses fichiers de personnes âgées isolées.

On a pas attendu la canicule pour se mobiliser (Joseph Terver, adjoint en charge des séniors à la mairie de Thionville)

Ainsi, dés aujourd'hui, des bénévoles vont prendre contact avec des personnes âgées pour s'assurer qu'elle surmonte bien cette vague de chaleur. "On les appelle, on prend de leurs nouvelles, et on leur donne des conseils, comme bien boire régulièrement, et fermer les fenêtres aux heures les plus chaudes de la journée. On leur rappelle également qu'elle peuvent venir à l'espace Saint-Nicolas, qui dispose d'un espace climatisé, pour se mettre un peu au frais". Et en cas de problème constaté, les services de la mairie peuvent envoyer sur place une assistance médicale. Le service est entièrement gratuit.

Les bons réflexes en cas de canicule. © Radio France - Aude Raso

Ces dispositifs communaux ont été mis en place après la grande canicule de 2003. Le ministère de la Santé propose également une plateforme téléphonique, accessible au 0800.06.66.66, qui permet d'obtenir des conseils pour se protéger ainsi que son entourage. L'appel est gratuit depuis un poste fixe en France de 09H00 à 19H00.