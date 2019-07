Thionville : un concert tourne court "parce que le responsable de la mairie n'aime pas le style de la musique"

Thionville, France

La soirée promettait pourtant d'être belle pour les amateurs de rock. A Thionville, ce samedi soir, se tenait le deuxième jour du festival REF (pour Rock Electro Festival). C'était la troisième édition de l'événement, gratuit, qui se tenait place Anne Grommerch, en plein cœur de la ville. Après la soirée électro de vendredi, la soirée de samedi était consacrée au rock. Mais elle s'est arrêtée au beau milieu du deuxième concert, vers 21h30.

Cinq chansons et puis s'en va

D'après les organisateurs de l'évènement, c'est un responsable de la mairie qui a demandé à tout arrêter... "parce qu'il n'aimait pas le style" du groupe qui jouait ! Un groupe de metal venu de Nancy, Dusk of Delusion, qui a dû remballer au bout de cinq chansons. D'après le chanteur, Benoît Guillot, ce responsable "a tout bonnement décrété que le metal, ce n'est pas de la musique".

Pour lui, les ennuis ont commencé dès le début du concert : "Après une chanson, cette personne a fait pression sur l'ingénieur du son pour couper le son en façade. Il n'y avait plus que les amplis disposés sur scène qui diffusaient du son, donc c'était très mauvais et pas du tout agréable pour le public. Et après trois autres chansons, il a jugé que le son était toujours trop fort et la musique toujours pas à son goût, et a visiblement menacé l'ingénieur du son pour qu'il coupe tout".

Qu'on annule un concert pour difficultés financières deux semaines avant, oui, ça arrive. Mais pour des raisons esthétiques, et dans ces conditions, c'est vraiment la première fois que j'en entends parler" - Benoît Guillot

C'est ce qui s'est passé, et tout s'est donc arrêté à ce moment-là, y compris pour les trois autres groupes qui devaient passer après. Benoît Guillot n'en revient toujours pas : ce festival était co-organisé avec la mairie, "la programmation était connue, alors pourquoi avoir attendu le milieu du concert pour tout arrêter ?" Il dit n'avoir jamais vu ça : "Qu'on annule un concert pour difficultés financières deux semaines avant, oui, ça arrive. Mais pour des raisons esthétiques, et dans ces conditions, c'est vraiment la première fois que j'en entends parler".

Du côté de l'organisation, les bénévoles sont dégoûtés. Ce festival, représente plusieurs mois de travail. Et jusqu'à présent, disent-ils, ils n'avaient jamais eu de problème avec la mairie sur la programmation. La mairie, quant à elle, n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.