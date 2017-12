Thiviers : les opposants au projet d'extension des carrières écrivent à Nicolas Hulot

Les opposants à l'extension des "carrières de Thiviers", réunis en association, ont écrit une lettre à Nicolas Hulot. Ils demandent au Ministre de la transition écologique et solidaire d'intervenir dans un bras de fer entamé il y a trois ans.

Vivre à 300 mètres d'une carrière, c'est la galère et les camions passent vite jusque sous les fenêtres car les conducteurs sont payés à la tournée entre chargement et déchargement. Bertrande Andrieux vit cette galère quotidiennement. La présidente de l'association "Thiviers, mieux vivre près des carrières" a écrit à la préfète, Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc, au sous-préfet de Nontron, Frédéric Roussel et au ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot. Seul ce dernier a répondu. Un courrier de son cabinet ministériel assure "qu'il avait pris connaissance des préoccupations qui motivent cette correspondance". Le ministre "assure que la démarche fera l'objet de tout l'intérêt qu'elle mérite". Il n'y a pas de garantie qu'il y ait une suite affirme Bertrande Andrieux.

Bertrande Andrieux, présidente de l'association "Thiviers, mieux vivre près des carrières" a écrit à Nicolas Hulot Copier

Parmi les nuisances dénoncées par les riverains, la poussière. - Pierre Vigier

Les élus soutiennent le projet d'extension

Le mairie de Thiviers, Pierre-Yves Couturier, n'est "pas opposé" au projet d'extension "dans la mesure où l'avis de la population est pris en considération". L'ensemble des Thibériens soutiennent ou ne s'y opposent pas non plus, même parmi les riverains. Certains, tout proche, refusent même de signer la pétition. Ils pensent aux emplois. Germinal Peiro, président du Conseil Départemental de la Dordogne affirme que "le département apportera (son soutien) à cet aménagement, dont les enjeux économiques sont majeurs pour l'emploi et l'activité de notre territoire".