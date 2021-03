Thoiry : le parc animalier fermé au moins jusqu'en avril

Le parc animalier de Thoiry (Yvelines) a fermé ses portes lundi. Aucune date précise de réouverture n'est prévue pour l'instant. Le zoo était déjà fermé. Il restait les illuminations du parc du château et le Safari. C'est fini. La direction anticipe l'annonce d'un confinement le week-end.

Depuis lundi 1er mars 2021, il n'est plus possible d'aller faire une balade au parc animalier de Thoiry (Yvelines). Il a fermé ses portes à la fin de vacances de février. La direction a décidé d'anticiper une annonce de confinement le week-end.

Un espoir de réouverture en avril

Aucune date précise de réouverture n'est prévue pour l'instant même si, en cas de non-confinement, la direction indique que le safari pourrait alors rouvrir pour les prochaines vacances scolaires en avril peut-être même avant (le 2 avril 2021) si les conditions le permettent.

Le Safari avait été remis en route à la fin du dernier confinement. Avec les illuminations du parc du château, c'était les deux activités proposées par le parc animalier de Thoiry. Elles ont fait le plein mais, rester ouvert en cas de confinement le week-end ne serait pas rentable, indique la direction du parc animalier de Thoiry.

Les illuminations du parc du château s'étaient arrêtées, victimes du couvre-feu à 18h00 et des jours qui rallongent. Quant au zoo, comme tous ceux de France, il est fermé depuis plusieurs mois.

Des travaux sont prévus durant la fermeture

Durant cette fermeture, les salariés, qui s'occupent des animaux, continuent à travailler mais les personnels administratifs et ceux chargés de l'accueil sont soit en télétravail soit en travail partiel.

Des tâches logistiques et des travaux de maintenance dans les allées du parc et de la réserve vont être effectués durant les semaines de fermeture.

Moins de visiteurs et un chiffre d'affaires en baisse

Si la direction du parc animalier de Thoiry estime avoir "limité la casse" avec une très bonne fréquentation durant ces dernières semaines, sur an an le nombre de visiteurs a baissé. ll y a eu 100.000 personnes de moins à Thoiry. On est passé de 550.000 visiteurs à 450.000.

En 2020, le zoo a enregistré une baisse de 1,5 million d'euros de son chiffre d'affaires.