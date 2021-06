Thomas Cazenave propose au maire de Bordeaux un plan de rénovation du quartier Mériadeck

France Bleu Gironde : dans une question écrite au conseil municipal de Bordeaux ce mardi vous proposez d'agir pour le quartier Mériadeck, "éternel oublié des équipes municipales" dites-vous. Qu'est-ce-qui ne va pas dans ce quartier ?

Thomas Cazenave : Nous avons été interpellés par de nombreux riverains, des associations qui ont l'impression qu'on laisse le quartier complètement à l'abandon. Nous, pendant la campagne municipale, on avait défendu l'idée d'en faire un grand projet urbain de ville. Imaginez, il y a plus de sept hectares en plein cœur de ville, à l'abri des voitures. Ca peut devenir un vrai projet urbain, économique, culturel et environnemental. On trouve que c'est dommage de ne pas se saisir de ce projet là. Et donc, on a décidé de porter la voix des citoyens au conseil municipal.

La municipalité a-t-elle abandonné les riverains ?

C'est exactement ce qu'ils nous disent : abandonné en terme d'aménagement de la dalle, il suffit de s'y balader, abandonné aussi des fois sur le plan de la sécurité. Les Bordelais n'osent pas franchir la dalle en fin de journée, par exemple. Et donc ils ont le sentiment que ça n'intéresse personne, alors que ça pourrait être un magnifique endroit. Donc nous en tant qu'élus notre responsabilité, c'est de porter leur voix au conseil municipal. Nous défendons l'idée d'une réhabilitation complète de ce bel espace qui peut être tout aussi emblématique que la réalisation des quais, par exemple sous Alain Juppé. On veut convaincre maintenant Pierre Hurmic et son équipe de s'attaquer à ce sujet là pour en faire un beau projet pour les Bordelais.

Vous avez déjà des pistes de réhabilitation ?

Pendant la campagne on avait réfléchi à l'aménagement du parking au dessus du centre commercial d'Auchan et aux accès. En fait, la dalle de Mériadeck est peu visible de l'extérieur. Donc, il faut la rouvrir sur la ville, y implanter quelques installations sportives, mieux entretenir les jardins, assurer aussi une plus grande sécurité. C'est un projet complet. On avait travaillé avec un certain nombre d'architectes. Je pense que si Pierre Hurmic le souhaite, on peut lui remettre ce projet. C'est au fond l'idée d'une ville sans voiture qui est là, devant nous.