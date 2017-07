Thomas Coville traverse l'Atlantique en moins de 5 jours en solitaire, un nouveau record

Thomas Coville s'est offert un nouveau record de la traversée de l'Atlantique. Celui qui navigue avec l'entreprise vendéene Sodebo a mis 4 jours et 11 heures 10 minutes et 23 s. Il revenait de la course The Bridge que vous avez suivie sur France Bleu Loire Océan.

4 jours et 11 heures 10 minutes et 23 s. C'est donc le nouveau record de la traversée de l'Atlantique en solitaire. Record établit par le navigateur Thomas Coville sur son Ultim (Sodebo). Il est le premier marin a passer ce record sous la barre des 5 jours.

Le marin de 49 ans a pulvérisé le précédent record. Il a filé à vive allure durant les 5628 km parcourus à une moyenne de 28,35 noeuds (52,5 km/h). Il surpasse donc son plus redoutable adversaire, Francis Joyon (61 ans). Ce dernier avait lui même améliorer le record de la traversée de l'Atlantique il y a seulement trois jours (5 j 2 h 7 min). Les deux skippers faisaient le chemin retour depuis New York après la compétition The Bridge que vous avez pu suivre sur France Bleu Loire Océan.

Ce n'est pas la première fois que le navigateur fait tomber le record, il l'avait déjà fait il y a 9 ans. Le natif de Rennes est aussi détenteur du record du tour du monde en solitaire (49 jours).

Thomas a été rejoint par une partie de son équipe technique. Ils sont en route pour la Trinité-sur-Mer qu'ils devraient atteindre ce dimanche 16 juillet vers 16 heures pour être à quai vers 17 heures.

2 beaux records en quelques mois pour Thomas Coville ! #TDMSodebo#RecordAtlantiquepic.twitter.com/iDFIYQwpzA — Sodebo Voile (@Sodebo_Voile) July 16, 2017