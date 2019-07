Thomas et Yacine veillent sur la plage de Veulettes-sur-Mer cet été

Thomas et Yacine sont pompiers professionnels et assurent la surveillance de la plage de Veulettes-sur-Mer cet été

Thomas et Yacine sont deux pompiers professionnels affectés à la caserne de Rouen-Sud. Ils font partie des 172 sapeurs à surveiller les plages seino-marines cet été 2019. La surveillance a commencé en ce début de semaine et ira jusqu'à fin août. En tout, 20 postes de surveillance sont installés le long du littoral du département plus trois autres sur les bases de loisirs de Jumiège, Caniel et Bédanne. Une histoire de passion.

Un joli cadre de travail

Les deux pompiers installés dans l'algéco blanc qui surplombe la mer et ses galets sont donc des professionnels. Ils assurent cette mission de surveillance sur leur temps de repos. En plus de leurs heures de travail à la caserne de Rouen Sud. "C'est un sacrifice oui mais d'abord c'est volontaire et puis c'est très agréable de travailler ici, face à la mer", explique Thomas. Même son de cloche pour Yacine qui prolonge cet engagement depuis 15 ans maintenant. "Je suis pompier aquatique alors surveiller les plages est un prolongement logique de mon métier", assure t-il.

Thomas et Yacine s'entrainent tous les jours avec leur paddle © Radio France - Claire Briguet-Lamarre

Sortir de la routine

En tee-shirt jaune fluo moulant, les deux pompiers inspectent tout le matériel de premiers secours dans leur poste. Cette mission sur les plages est aussi une façon de les sortir de leur routine quotidienne de travail. "On a l'habitude de plonger dans la Seine mais dans la mer c'est quand même hyper sympa !", rigole Thomas.

Des pompiers professionnels assurent cette mission de surveillance mais aussi des pompiers volontaires et des saisonniers. Si cela vous intéresse, vous pouvez déjà vous inscrire pour l'été prochain sur le site du sdis 76.