Thomas Pesquet arrosera des graines d'oeillet d'Inde d'Avignon dans l'espace

Thomas Pesquet fera pousser dans l'espace des graines du Vaucluse. L'astronaute français Thomas Pesquet rejoint vendredi la station spatiale internationale pour la mission Alpha. Le décollage a été retardé d'une journée en raison de mauvaises conditions météo.

Thomas Pesquet devra superviser une centaine d'expériences scientifiques, du réveil d'un blob à des observations sur des cellules de cerveau. Thomas Pesquet devra aussi arroser des graines d'œillet d'Inde fournies par la société Caillard d'Avignon. La capsule avec les graines arrivera par un cargo spatial en août prochain.

Graines fournies par la société Caillard à Avignon depuis 1873

Les graines que Thomas Pesquet va arroser sont des graines d'œillet d'Inde double nain, des graines Caillard qu'on trouve en jardineries et que beaucoup de jardinier ont déjà semé chez eux. Cet œillet d'inde est une plante naine, donc très adaptée à l'espace réduit d'une capsule de station spatiale, mais surtout les graines ont un très fort taux de germination. Chez Caillard, le sachet est même classé dans les immanquables.

Première plante à fleur en apesanteur

Petite taille et pousse quasi assurée, l'œillet d'Inde a été choisi parmi les 600 variétés de graines de Caillard. 65 salariés à Avignon, tous très fiers d'avoir été repéré par des étudiants de Nantes et de Toulouse. Pour la première fois, ils vont faire pousser une plante à fleurs en apesanteur.

"Quand on apprend qu'on participe à un projet unique, et que nos graines sont sélectionnées pour leur fort taux de germination, la taille de la plante, c'est une triple fierté pour l'entreprise Caillard" sourit Lelia Chauffour la directrice du marketing.

Pas besoin de cours de jardinage en apesanteur

"Ce n'est pas Thomas Pesquet qui va semer la plante" précise Lelia Chauffour, la directrice du marketing de Caillard. "On va lui envoyer la plante avec une capsule et une valve. Sa mission sera d'arroser les petites graines dans un substrat emballé de fibre de coco et d'amidon".

Le dispositif est intégré dans une capsule qui recrée le rythme jour-nuit à 400 km en orbite au-dessus du pont d'Avignon. Les graines arriveront début août dans un cargo spatial.

Thomas Pesquet devra arroser dans l'espace les graines d'œillet d'Inde Caillard d'Avignon - Eklo