Thomas Pesquet à la Cité de l'Espace de Toulouse, début juin

Thomas Pesquet est de retour à Toulouse. L'astronaute de l’ESA, sera à la Cité de l’espace le vendredi 3 juin 2022 pour partager les temps forts de sa dernière mission au sein de la station spatiale internationale (ISS).

Le rendez-vous est organisé par La Cité de l’espace, l’Agence spatiale européenne (ESA), le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et Toulouse Métropole. Il se déroulera de 16h30 à 19h, autour de plusieurs thèmes : Comment vit-on en impesanteur ? Quel est le quotidien sur la Station spatiale internationale (ISS) ? À quoi ressemble la Terre vue de l’espace ? Thomas Pesquet répondra aussi aux questions du public.

Dans le cadre de sa mission Alpha, qui a duré six mois au sein de l'ISS, Thomas Pesquet a pris part à plus de 200 activités de recherche spatiale. Douze expériences ont été développées pour le compte de l’ESA par le CNES, et suivies depuis son centre dédié aux vols habités, le CADMOS à Toulouse.

Pour Thomas Pesquet, c'est aussi un retour très symbolique dans la ville rose. L'astronaute a effectué ses études d’ingénieur à l’ISAE-Supaéro.

Le vendredi 3 juin, la Cité de l’espace sera accessible au grand public uniquement sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.