Thomas Pesquet : "Dans l'ISS, on se rend compte que nous sommes tous dans le même bateau"

Après être monté dans le ciel, Thomas Pesquet monte les marches du festival de Cannes. L'astronaute européen le plus expérimenté avec 400 jours dans l'espace était l'invité de France Bleu Azur dans le 6/9 à 8h15.

Thomas Pesquet, ça vous fait quoi de revenir sur la Côte d'Azur ?

J'ai beaucoup d'amis ici et c'est vrai que la sortie de mon école d'ingénieur, c'était ma première expérience, mon premier vrai stage professionnel. C'était ici, chez Alcatel Espace à l'époque. C'est un peu un retour aux sources pour moi chaque fois que je reviens dans la région.

Vous avez failli voler la vedette à Tom Cruise mercredi sur le tapis rouge.

Il avait quand même beaucoup plus de gens pour le voir. Je pense que personne n'était venu me voir, moi. C'était sympa de faire un petit clin d'œil. L'aéronautique et l'espace sont très proches. Il y a vraiment pas mal de garçons et de filles de ma génération qui se sont lancés vers ces métiers après avoir vu Top Gun. Soyons clairs, c'était un peu la révélation ce film, ça rend le métier de pilote de chasse qui était déjà très sympa, mais ça l'a rendu encore plus, encore plus intéressant.

Thomas Pesquet en direct sur France Bleu Azur © Radio France - Corentin Bailly

Dans l'ISS, on a vu vos photos de la Côte d'Azur, vous êtes un transmetteur de savoir. Aujourd'hui, vous allez échanger cette après-midi avec des lycéens cannois.

Malheureusement, c'est beaucoup plus facile de changer quand on est jeune. C'est un moment important où tout se définit. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler aux jeunes. On est aussi ici sur la Côte d'Azur pour parler à des scolaires, à des jeunes. Si je devais résumer en un mot, c'est d'essayer de croire un petit peu en l'avenir. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont anxiogènes, pas mal de challenges à relever pour les générations futures, mais quand même, on a des atouts. On a l'ingéniosité. Le genre humain peut faire des choses fantastiques. La station spatiale, pour moi, c'est vraiment une preuve de ça. Dans la Station spatiale international , ça permet vraiment de se rendre compte que l'on est tous un peu sur le même bateau et qu'il faut bien s'entendre.

Thomas Pesquet, quel est le nouveau défi du futur ? Quand allez-vous repartir dans l'espace ?

J'aimerais bien le savoir. Je vais prendre un peu de temps pour me reposer, puis pour voir mes proches. L'année dernière, j'étais dans la station spatiale, donc là, cet été, je pense prendre un petit peu de temps pour moi et ensuite ça va très rapidement s'enchaîner avec la suite de l'exploration spatiale humaine.