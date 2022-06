"Thomas Pesquet est un bon communicant mais aussi un bon astronaute", dit le Toulousain qui l'a épaulé

Rémi Canton a, avec son équipe du Centre spatial de Toulouse (CNES), supervisé le 2e séjour de Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale et préparé une douzaine de missions scientifiques. Il accueille l'astronaute à Toulouse ce vendredi et était notre invité sur France Bleu Occitanie.

Alors que Thomas Pesquet vient à la Cité de l'Espace, à Toulouse, ce vendredi, un ancien camarade de sa promo, Rémi Canton était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi à 8h.

Rémi Canton est chef de projet de la mission Alpha au CNES, le Centre spatial de Toulouse et a supervisé la Mission Alpha de Thomas Pesquet. Il dirige le CADMOS (Centre d’aide au développement des activités en micropesanteur et des opérations spatiales) qui a fait une douzaine d'expériences dans la Station spatiale Internationale (ISS). Les équipes "ont préparé et suivi la mission de Thomas Pesquet. Il vient présenter cette mission et le film qui en est tiré cet après-midi à la Cité de l'espace. On a donc un peu droit à une avant-première et on sera très content de l'accueillir après", explique-t-il.

Si le deuxième séjour (long de six mois, en 2021, ndlr) de l'astronaute dans l'ISS, était une mission de l'Agence spatiale européenne, il y a aussi eu une contribution nationale, détaille Rémi Canton. "Nous avons la possibilité de préparer tout un programme scientifique pour mettre en valeur nos métiers, nos scientifiques, nos industriels. Et c'est ce que l'on a fait. On a pour mission, évidemment de faire avancer les sciences, la technologie, mais aussi de susciter des vocations auprès des jeunes".

Lors de cette dernière mission, Rémi Canton a aussi était "en salle de contrôle pour préparer des expériences et accompagner les astronautes." Et il précise : "Un astronaute ne part pas avec ses expériences, ça ne revient pas avec les résultats de cette expérience et il conduit d'expériences qui sont déjà à bord et qu'il y fait, entre guillemets, avancer un pas de plus. Et il en démarre de nouvelles. C'était le cas des expériences françaises. Donc voilà les résultats, c'est pas pour tout de suite, mais _Thomas Pesquet a fait vraiment avancer les choses, il a fait du bon travail_. C'est un bon communicant. Mais c'est aussi un bon astronaute. C'est comme ça qu'on lui demande en premier. On est très contents, très fier de sa mission."

Il y a eu une sorte d'"effet Pesquet" depuis les missions de l'astronaute français dans l'espace. L'Agence spatiale européenne reçoit un nombre record de candidatures et Rémi Canton le confirme. "On voit bien qu'il y a un engouement, encore plus que lors de sa première mission (entre novembre 2016 et juin 2017, ndlr). Ce qui est important pour nous, c'est que les métiers et les carrières scientifiques soient mis en valeur, notamment vers le spatial,. On voit tout autour de nous, au niveau personnel, dans nos familles ou au niveau professionnel, qu'on a beaucoup de sollicitations : on nous pose beaucoup de questions."

Des missions dans les classes sont aussi de plus en plus demandées, assure-t-il : "On est sollicités pour intervenir dans les écoles auprès des enfants : ça peut être sur les fusées, sur les satellites, sur les astronautes. On a beaucoup de demandes, notamment avec l'expérience du Blob qui a bien marché et qui a été beaucoup suivie. On en a vraiment plus que d'habitude."