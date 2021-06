Thomas Renault s'explique sur le tournoi Emiliano Sala à Orléans : "Je reconnais une maladresse"

Un tournoi Emiliano Sala, organisé cet été à Orléans en hommage au footballeur argentin décédé en janvier 2019 et auquel participeront les équipes françaises où Emiliano Sala a joué : Bordeaux, Nantes, Niort et Caen. Mais pas l'USO, qui n'a pas été conviée, et où l'Argentin avait pourtant fait une saison remarquable (2012-2013). Le club orléanais a appris la nouvelle via Internet et ne cachait pas sa colère. Thomas Renault, ex-joueur de l'USO, actuel adjoint aux Sports à Orléans et à l'origine du projet, s'explique et veut éteindre la polémique. Entretien.

Comment est née cette idée d'un tournoi-hommage à Emiliano Sala ?

J'avais cette idée depuis déjà pas mal de temps. Emiliano Sala faisait partie de mes amis, même s'il n'a passé qu'une saison à l'USO, j'étais resté en contact avec lui, je lui ai même parlé au téléphone 48h avant son décès. C'est dire si j'ai été touché... L'idée a ensuite mûri et a fait son chemin.

Pourquoi l'USO n'a-t-elle pas été invitée à participer ce tournoi ?

Dès le début, le projet a été de monter un challenge avec 4 équipes participantes : un tournoi à 5, ça n'a jamais existé ! Mon souhait était d'avoir un plateau de haute qualité et je me suis d'abord focalisé sur Bordeaux et Nantes. Je n'ai traité qu'avec les dirigeants sportifs, pas les présidents. Or Bordeaux m'a très vite indiqué qu'à 15 jours de la reprise du championnat de Ligue 1, ils ne souhaitaient rencontrer pour leur préparation que des adversaires de Ligue 1 ou de Ligue 2, ce qui a exclu de facto l'USO qui reste en National la saison prochaine.

Comprenez-vous qu'une telle décision puisse susciter malgré tout de la déception chez les dirigeants mais aussi chez les supporters orléanais ?

Evidemment, j'entends la déception. Il est clair que si Niort ou Caen étaient descendus en National, ce qui a failli être le cas, cela aurait rebattu les cartes. Mais encore une fois, il fallait faire des choix, et ce choix n'a été que sportif. Il ne s'agit pas d'un règlement de comptes vis-à-vis de l'USO, je suis très clair là-dessus : il y a ma vie privée d'un côté et ce tournoi caritatif de l'autre, cela n'a rien à voir. Après, je reconnais une maladresse : il n'est pas normal que Philippe Boutron, le président de l'USO, ait appris l'existence de ce tournoi par la presse. J'avais demandé, dès le 4 mai, qu'un courrier lui soit adressé pour le prévenir : cela n'a pas été le fait, il y a eu un manquement dans les services de la ville, et je le regrette.

Venons-en à l'aspect caritatif...

C'est aujourd'hui ce qui doit primer, vraiment ! Au départ, je me suis adressé à Actions solidaires Cœur de France (basée à St Amand-Montrond), qui a décliné. Je me suis alors tourné vers une association qui a déjà réalisé un match caritatif au stade de la Source : l'association "Un jour meilleur", qui vient en aide aux enfants atteints du cancer, et dont s'occupe la femme de Cédric Cambon. L'autre partie des recettes ira à la fondation Emiliano Sala, qui veut construire un stade à son nom en Agentine.

Dans votre esprit, ce challenge a pour vocation d'être pérennisé ?

Absolument, avec une sorte de rotation dans les équipes participantes. Je souhaite bien sûr que l'USO, mais aussi Cardiff (où avait été transféré Emiliano Sala avant son décès) participent l'an prochain. Mais pour qu'il y ait une deuxième édition, il faut déjà que la première édition soit une réussite. Aujourd'hui, je demande qu'on soit tous au-dessus de la mêlée, qu'on prépare ensemble ce tournoi. Mettons le drapeau blanc, et rendons un bel hommage à Emiliano Sala. Il le mérite.

PRATIQUE : les modalités pratiques (billetterie, conditions d'accès) seront révélées le 15 juin au cours d'une conférence de presse. On connaît déjà le programme au stade de la Source : Bordeaux-Niort le vendredi 16 juillet, Nantes-Caen le samedi 17 juillet et les finales (pour les 3ème et 1ère places) le dimanche 18 juillet.