Thonon : la Foire de Crête maintenue mais avec pass sanitaire

Pour le maire de Thonon-les-Bains, enchaîner avec une deuxième annulation de la Foire de Crête n’était pas envisageable. "Il est essentiel de maintenir la tradition (…) et ce moment de partage qu’elle représente comme il est essentiel de soutenir le commerce local et les commerçants non sédentaires", explique Christophe Arminjon. Le 2 septembre prochain, la 543e Foire de Crête aura donc lieu. Une édition maintenue mais revue à la baisse puisque le nombre d’exposants ne dépassera pas 500 contre plus de 800 habituellement.

Dix points de contrôle

"Le maintien de cette manifestation hors norme n’a été possible que grâce à la mise en œuvre effective des mesures de protection imposées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid", indique dans un communiqué la mairie de Thonon. Le périmètre de la Foire a été réduit et les visiteurs, comme les exposants, devront présenter leur pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test de moins de 72 heures ou certificat de rétablissement) à l’un des dix points de contrôle. À noter que trois zones de test Covid seront installées afin de permettre aux personnes non vaccinées de réaliser un test afin de pouvoir pénétrer dans le périmètre de la Foire.

La Foire de Crête est l’une des plus anciennes foires de la région. Née au 13e siècle à Allinges, elle s’est déplacée à Thonon-les-Bains au 14e siècle. Le 2 septembre, plusieurs milliers de visiteurs sont attendues dans les rues de Thonon. La fête foraine (du 28 août au 5 septembre) a également été maintenue. Le pass sanitaire sera exigé pour accéder aux attractions.