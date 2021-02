Thonon-les-Bains : une application sur smartphone pour un accès direct aux services de la ville

Une application gratuite a été développée par Thonon-les-Bains, pour ses habitants. L'objectif ? Avoir les services de la Ville à portée de main.

Parmi les rubriques disponibles : quelques actualités de la mairie et de la ville (travaux, éducation...), un onglet "Covid-19" pour suivre les informations liées à la pandémie et aussi une fonction de signalements.

La rubrique phare de l'application de Thonon-les-Bains est l'outil de signalements. "Si vous remarquez un problème sur la voie publique, comme une poubelle renversée, un nid de poule, un lampadaire cassé... vous allez prendre le problème en photo, avec une petite description et l'adresse et _envoyer le signalement_", explique Katia Bacon, élue au conseil municipal et déléguée à la communication et au numérique. "Le signalement va être réceptionné dans la minute par les services techniques de la Ville." Suite à cela, un accusé de réception sera envoyé à habitant, l'informant que le problème est pris en charge. "Et une fois que les travaux seront terminés, vous aurez un dernier message vous informant que le problème a été réglé et vous pourrez constater de la solution sur place", précise l'élue.