Thou : une succession bloquée depuis six ans, entre la France et le Mexique

Le retraité berrichon se sent aujourd'hui démuni. Rien n'avance et il n'arrive pas à obtenir d'informations précises du notaire dans le lot où est située la maison de ses parents décédés en 2017. Même ses recours auprès de la chambre des notaires n'ont abouti à rien, ni sa requête auprès du défenseur des droits. Il est vrai que la présence d'héritiers au Mexique complique les choses ; les anciennes conjointes, épouse et enfants ont droit à leurs parts. Bernard Fourgous le comprend : " Je n'en veux en aucun cas aux personnes au Mexique. Je me demande simplement pourquoi il n'est pas possible de réserver la part d'héritage qui revenait à mon frère et ses ayant-droits, pour pouvoir liquider la succession auprès des autres bénéficiaires en France. Je l'ai demandé à de multiples reprises au notaire chargé du dossier, mais je n'obtiens aucune réponse. Je ne n'arrive même pas à avoir un rendez-vous."

Difficile d'obtenir des informations de la part du notaire © Radio France - Michel Benoit

Heureusement Bernard parle espagnol et a envoyé systématiquement au notaire les documents qu'il réclamait en provenance du Mexique. Et pourtant, cela n'avance toujours pas. Même la chambre des notaires du Lot, n'a pas réussi à faire progresser le dossier : " On ne peut pas vendre tant que cette affaire n'est pas réglée et tous les frais liés à la maison continuent. C'est à dire impôts, chauffage, entretien du terrain, et nous n'avons toujours pas obtenu du notaire un décompte des frais déjà engagés pour savoir où nous allons."

Des complications qui minent notre retraité : " Tout cela, ça travaille dans la tête ! Je voulais surtout débloquer la situation pour mes neveux et nièces qui sont jeunes et qui auraient pu bénéficier d'un petit coup de pouce financier dans la vie. Je le vis très difficilement puisque j'ai fait un AVC que j'explique en partie par la situation que nous vivons et toutes ces complications administratives. Personnellement, j'aurais été prêt à renoncer à ma part mais aujourd'hui j'en fais un combat personnel car j'ai l'impression qu'on se moque de nous. Je ne supporte pas de ne pas pouvoir obtenir d'information du notaire." Deux acquéreurs s'étaient positionnés sur la maison dans le lot, mais les ventes ont capoté à cause des problèmes de succession.