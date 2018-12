Ti Jouets : un projet écologique contre le gaspillage de jouets

Landerneau, France

Chaque année en France, ce sont quarante millions de jouets qui sont jetés. Afin de lutter contre ce gaspillage, particulièrement plastique, Marjorie Grégoire et Martin Pensart ont lancé le dispositif Ti Jouets situé à Landerneau. L’objectif de ce projet écologique : récupérer des jouets non utilisés et aider des associations caritatives qui en reçoivent trop.

50 à 70 % d’economies

Pour revenir sur le marché, le jouet doit subir tout un traitement. Une fois les jouets collectés grâce aux différents partenaires comme les crèches, les entreprises et les associations, place à la première phase de tri. "On s'assure ensuite que le jouet est bien complet. Pour une jeu de société, par exemple, on vérifie la présence de toutes les pièces." explique Marjorie Grégoire. Avant d'être étiqueté, le jouet est nettoyé par des produits non toxiques, "aussi bien pour les employés que pour les enfants". Une fois le contrôle effectué, sa vente se fait à prix solidaire, de 50 à 70% de moins que le prix initial.

Première structure bretonne à agir pour le recyclage des jouets, elle s'inscrit également dans une démarche à la fois environnementale et humaine. L'ensemble du projet est porté par un chantier de réinsertion. Des personnes en difficulté sociale et professionnelle, sont accueillies dans un objectif de retour à l'emploi.

2 000 tonnes de dons de jouets récoltées

Le dispositif Ti Jouets a déjà récolté deux-mille tonnes de jouets. Afin de ne pas prendre de retard, il faut maintenant que la revalorisation se fasse. Quelques moyens sont nécessaires. Une campagne de récolte de fonds a été lancé sur Kengo.bzh. Il ne manque plus que quelques petites centaines d'euros pour atteindre les six mille.

Une fois l'objectif atteint, l'équipe de Ti Jouets pourra alors commencer son travail de revalorisation. La durée de vie moyenne d'un jouet pourrait ainsi dépasser celle actuelle, qui n'est seulement que de huit mois.