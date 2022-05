Tickets restaurant, assurance emprunteur, livret de famille : ce qui change ce 1er juin 2022

Fin du plafond à 38 euros des titres-restaurant, résiliation de l'assurance emprunteur, nouveau livret de famille… Le mois de juin 2022 signe l’entrée en vigueur d’un certain nombre de nouveautés, susceptibles d'influer sur votre pouvoir d'achat. Tour d’horizon des mesures.

Fin du plafond à 38 € pour les tickets resto

Mis en place pour soutenir le secteur de la restauration, le doublement du plafond journalier des titres-restaurant sera supprimé à la fin du mois de juin. Jusqu'au 30 juin, ils peuvent être utilisés tous les jours de la semaine, y compris le week-end.

Derniers jours pour remplir sa déclaration d'impôts

Les contribuables qui vivent dans les départements 55 (Meuse) à 976 (Mayotte) ont jusqu’au 8 juin 2022 pour remplir et valider leur déclaration d’impôts en ligne, avant majoration.

Possibilité de changer d'assurance emprunteur sans frais à tout moment

Désormais, vous pourrez résilier votre assurance emprunteur à tout moment. La mesure s'applique à compter du 1er juin 2022 pour les nouveaux prêts, dès le 1er septembre 2022 pour les contrats en cours à cette date.

Le livret de famille évolue

Un arrêté publié le 3 mai au Journal officiel a mis à jour le modèle du livret afin de prendre en compte les récentes réformes concernant la procréation médicalement assistée (PMA), la nouvelle règle du choix du nom, la réforme de l'adoption, l'identité des enfants nés sans vie et l'acte de décès des enfants majeurs. Les communes peuvent toutefois continuer à délivrer les anciens modèles de livrets de famille, jusqu'à épuisement de leur stock.

Transparence sur les frais de gestion prélevés sur les plans d'épargne retraite (PER) et les contrats d'assurance-vie

À partir de ce 1er juin 2022, les producteurs et distributeurs des plans d'épargne retraite et des contrats d'assurance-vie doivent afficher les frais sur leur site Internet, en respectant un tableau standard établi dans le cadre d'un accord commun, sous l'égide du ministère de l’Économie explique le site service-public.fr.

Ce tableau doit être mis en ligne sur le site Internet de chaque producteur de PER ou d'assurance-vie. Il présente des informations par catégories identiques, afin que les souscripteurs puissent connaître et comparer les droits d'entrée, les frais annuels (en fonction du type de fonds et gestion...), et ponctuels (arbitrage, sortie, transfert vers un autre contrat...).

Accès plus facile à un prêt immobilier pour les anciens malades du cancer

Cinq ans après leur guérison, les anciens malades du cancer et de l'hépatite C pourront obtenir un crédit immobilier dans les mêmes conditions que tous les emprunteurs. C'est ce que prévoit la loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur publiée au Journal officiel du 1er mars 2022, et dont les mesures entrent en vigueur ce 1er juin. La loi supprime aussi le questionnaire médical pour les emprunts de moins de 200.000 €. Elle instaure également la résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur.