Tickets-restaurants, crédit immobilier, campagne de vaccination anti-Covid : ce qui change ce 1er octobre

Le taux d'usure passer la barre des 3% pour un crédit immobilier de 20 ans et plus à compter du samedi 1er octobre

Comme à chaque changement de mois, des nouveautés arrivent dans notre quotidien avec des conséquences pour le porte-monnaie. France Bleu a rassemblé tout ce qui change ce 1er octobre 2022.

Tickets-restaurants

Le plafond des titres restaurant sera réhaussé dès ce samedi 1er octobre. Le montant maximum des produits alimentaires payables par ticket restaurant passera de 19 euros à 25 euros par jour ouvré. Depuis le 18 août, l'utilisation des titres restaurant a été élargie à l'achat de tous les produits alimentaires, même s'ils ne sont pas directement consommables (farine, pâtes, riz, œufs, poisson, viande...). Cette mesure avait été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour soutenir le pouvoir d'achat des Français et devait être mise en oeuvre au 1er septembre.

Crédits immobilier

Ce samedi 1er octobre sera marqué par un changement non anodin pour le secteur de l'immobilier. La Banque de France va relever le taux d'usure à 3,05% pour un emprunt de 20 ans et plus. Il s'agit du plafond maximum fixé par les banques pour accorder un crédit. Destiné à protéger les particuliers de conditions d'emprunt abusives, ce taux plafonne l'ensemble des frais d'un prêt immobilier : taux de crédit pratiqué par la banque, éventuelle commission des courtiers, assurance emprunteur.

Le calcul du taux est réalisé chaque trimestre par la Banque de France, qui prend en compte les taux moyens pratiqués par les banques au cours des trois derniers mois augmentés d'un tiers. Il y a autant de taux d'usure que de types de crédits. Ces taux plafonds sont sous le feu des critiques, notamment des courtiers qui y voient un frein à l'accès au crédit immobilier.

Concrètement, cette hausse du taux d'usure devrait permettre de faciliter l'accès aux crédits immobiliers à toute une catégorie de personnes pour lesquelles cela était devenu compliqué. Ces derniers mois en France, l'augmentation des taux d'intérêt est plus rapide que celle du taux d'usure et le nombre de dossiers pour des crédits refusés par les banques a explosé. Elle aura aussi pour conséquence de rendre les nouveaux crédits immobiliers plus chers pour les particuliers.

Heures supplémentaires

A compter de samedi 1er octobre, les heures supplémentaires ainsi que les jours de repos non pris, donneront droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales. Cette nouvelle mesure fait partie du texte de loi pouvoir d'achat adopté en août dernier. Elle ne concern que les entreprises qui comptent entre 20 et 249 salariés.

Nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19

Pour faire face à la reprise de la circulation du Covid-19 à la faveur de l'automne, une campagne de vaccination démarrera à partir du 3 octobre avec des nouveaux vaccins adaptés au variant Omicron. Il s'agira d'une dose de rappel pour les personnes fragiles et leur entourage, les plus de 60 ans et les soignants. La population générale n'est pas concernée. Les personnes recevront un nouveau vaccin, dit "bivalent". Il s'agit d'un vaccin qui agit sur les nouveaux variants du Covid mais aussi contre Omicron.

Pour cette campagne de rappel, la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé d'utiliser l'un des trois vaccins adaptés aux sous-variants d'Omicron (deux de Pfizer/BioNTech, un de Moderna), récemment approuvés par l'Agence européenne du médicament, et de la coupler avec celle contre la grippe, qui débutera le 18 octobre.

Le calendrier fiscal

Echéance fiscale à ne pas oublier pour les personnes concernées : les propriétaires ont jusqu'au 17 octobre pour payer leur taxe foncière. Ceux qui souhaitent effectuer le paiement en ligne ont jusqu'au 22 octobre.