Tiers-lieu : la Locomotive ouvre ses portes à Poitiers

Pendaison de crémaillère pour La Locomotive ! Après plus d'un an de travaux menés par une petite équipe sous le statut de "Société coopérative à intérêts collectifs", le tiers-lieu a ouvert à Poitiers ce samedi 28 janvier 2023.

Propriété de la ville de Poitiers, le bâtiment situé au 32 boulevard du Grand-Cerf était occupé jusqu'en 2018 par le bar culturel et solidaire Le Plan B . Désormais, il revit sous le nom de La Locomotive. Il s'agit d'un tiers lieu, à la croisée des chemins entre bar-restaurant et espace associatif dédié à l’art et à l’artisanat. Le tout dans un style industriel.

Un espace à multiples facettes

Les locaux ont été agrandis et réaménagés. Sur une surface de 400 m2, plusieurs espaces sont proposés aux Poitevins : un wagon "bar-restaurant", mais aussi une salle de danse et un studio de musique. Le studio peut accueillir des musiciens pour des répétitions ou des petits concerts. Une dernière salle est consacrée aux ateliers manuels autour du bois. Enfin, à l'entrée, un espace de vente à emporter a aussi été pensé.

Les porteurs du projet ont tous mis de leur poche pour financer les travaux qui ont coûté environ 300 000 euros. Ils ont aussi reçu l'appui de la Communauté urbaine du Grand-Poitiers. Le tiers-lieu se veut entièrement indépendant et auto-financé. Félix Mouton est l'un des 17 sociétaires de la Locomotive." L'intérêt pour le bar-restaurant d'intégrer des espaces associatifs, c'est d'avoir du passage. Et pour les espaces associatifs, d'être financés par l'activité du bar-restaurant ", indique le gérant.

L'idée est de se faire rencontrer des personnes aux profils très différents : des musiciens, des danseurs, des artisans, mais aussi des étudiants. En effet, l'école de Design située dans le même quartier est elle-même sociétaire de la Locomotive. "On sera leur cantine le midi !", se réjouit Félix Mouton, "on a envie de ce brassage. On est ouvert à tous !"