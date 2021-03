Tik Tok : le père Matthieu ou l'esprit rock dans un corps saint

Avec près de 400 000 abonnés au compteur, Matthieu Jasseron est non seulement une star de Tik Tok, mais probablement l'icaunais le plus suivi de ce réseau social très à la mode chez les jeunes. La clé de son succès ? La parole de Dieu ! Au quotidien il faut l'appeler "Mon Père" puisque Matthieu Jasseron n'est autre que le curé de Joigny, dans l'Yonne.

Matthieu Jasseron est le curé de Joigny dans l'Yonne.

" Avez-vous déjà trempé votre biscuit mon père ?".

Le Père Matthieu c'est un peu l'esprit rock qui se cache dans un corps saint. Il joue tout autant du son que de l'image pour casser les codes et aborder toutes les questions possibles et imaginables. Dans le style Tik Tok, c'est à dire des vidéos courtes et percutantes, on peut le voir répondre à la question d'un abonné " Avez-vous déjà trempé votre biscuit mon père ?". Tout sourire, le Père Matthieu s'exécute ... et trempe son biscuit dans son verre de lait, musique électro à l'appui, car c'est bien connu le diable se cache dans les détails.

L'amour, l'enfer et le paradis

Dans ses vidéos, le prêtre tombe la soutane, nous parle de Dieu, des questions existentielles ( la vie, la mort, l'amitié, l'amour, le paradis) ou encore de sa vie de prêtre. Il répond aussi à des questions sur la religion qu'elles soient posées par des croyants ou des non croyants. "Irons-nous au paradis si nous disons des gros mots ?" , "Ca veut dire quoi Amen ?", ou plus philosophique : " Si Dieu pardonne tout , pourquoi l'enfer existe ?" A chaque réponse son petit trait d'humour, son grain de folie qui permet de faire passer le message de Dieu.

" Il aborde plein de sujet pour que tout le monde puisse comprendre, même ceux qui ne sont pas pratiquants ou croyants." souligne Annaëlle, une paroissienne de 16 ans. Elle et sa sœur sont logiquement abonnées : " En ce moment, c'est le carême, mais il touche aussi les sujets de la vie quotidienne comme la sexualité". Une petite révolution à en croire les deux adolescentes.

Des fans de 7 ... à 77 ans ?

Les vidéos du Père Matthieu cumulent en moyenne des dizaines de milliers de vues, parfois des millions sur ce réseau social où la moyenne d'âge est de 23 ans. Mais, visiblement elles font aussi leur petit effet chez les plus âgés. On a montré quelques-unes d'entre elles à Josée, qui a 88 ans. La paroissienne n'est pas surprise " il est différent, sa façon de parler et de faire les sermons est différente" . Est-ce qu'elle est choquée ? Certainement pas, elle serait presque plutôt jalouse de ne pas avoir connu un curé aussi ouvert d'esprit et pédagogue quand elle était plus jeune : " Nous autres, les vieux, on nous a un peu bornés. Ça explique davantage. Ça ne pose pas des bornes sans raison, sans expliquer" .

Etre dans la fraternité et ne pas verser dans le prosélytisme

Ce n'est pas du prosélytisme et c'est pour ça que ça marche selon Monseigneur Hervé Giraud : " Tik Tok c'est un lieu où il y a des adolescents. Par exemple, il sait trouver les paroles juste pour rejoindre des questions qui sont vraiment les leurs. On sent le partage de fraternité, la réciprocité". L' Archevêque de Sens et Auxerre reconnaît aussi un certain talent " C'est un style de présence qui est très important pour nous. On a une forte foi en nous, on a envie de la partager mais surtout pas dans un style prosélyte mais surtout dans une réciprocité et une fraternité".

Le Père Matthieu remplit donc tous les codes tant de Tik Tok que de l'Eglise ce qui explique son rapide succès. Ses premières vidéos datent d'août dernier et en un peu plus de sept mois, il a déjà plus de 380 000 abonnés sur le réseau social.