Til-Châtel : premier jour de chasse pour Théo, 16 ans

Ce dimanche, c'était l'ouverture de la chasse au petit gibier. C'était aussi le premier jour de chasse de Théo, 16 ans, qui a obtenu son permis au mois de mars.

La chasse au petit gibier est ouverte en Côte-d'Or depuis dimanche matin. Il y a près de 13 500 chasseurs dans le département, et la moyenne d'âge chez les hommes est de 54 ans. Mais sur le terrain, il y a des chasseurs beaucoup plus jeunes, comme Théo. A 16 ans, il a obtenu son permis de chasse au mois de mars, et il est allé chasser dimanche pour la première fois.

Une passion depuis l'âge de 6 ans

Il est parti avec Stéphane et des amis dans une carrière où il avait repéré quelques lapins le matin. C'est la première fois qu'il peut emmener son fusil, qu'il a acheté d'occasion à 500 € : " mes parents m'ont dit qu'il fallait que je rentre dans la vie, et que je devais commencer à acheter moi-même mes affaires, alors dès que j'ai eu mon permis, j'ai acheté mon fusil, d'occasion, parce que neuf il vaut 850€. "

C'est la première fois que Théo peut utiliser son fusil © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Ses premières parties de chasse, Théo les a vécues quand il avait 6 ans. C'est son père qui l'a initié. Ce qu'il aime surtout c'est " être dans la nature. " Il aime être seul pour la chasse au canard, et en groupe quand il chasse d'autres espèces.

Casquette orange sur la tête pour être bien visible, Théo ne fait pas n'importe quoi. Il sait reconnaître les différentes espèces, et quand il croise un lièvre, animal pour lequel la chasse n'est pas encore ouverte, il ne tire pas. Pas trop frustrant ? " Non, pas du tout, je suis même plutôt content d'en voir un, parce que des lièvres il n'y en a plus beaucoup par ici. Je n'aurais même pas le plaisir d'en tuer un, je préfère les préserver pour qu'il y en ait plus, plus tard. "

Théo a vu un lièvre, mais il ne peut pas tirer puisque la chasse au lièvre n'est pas encore ouverte © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Pour son premier jour de chasse, les lapins ont décidé de se cacher. La pluie ne le décourage pas, il continue de chercher. Et puis comme l'explique Stéphane, qui l'accompagne : "' la chasse en plaine, surtout au début, ça permet aussi de se balader, de se retrouver entre chasseurs, de sortir les chiens, de se promener avec nos compagnes. On fait ça tranquillement. "

Les amis de Théo ne partagent pas vraiment sa passion. Mais ce qui l'agace surtout, ce sont les clichés autour de la chasse : " les gens qui ont une mauvaise image de la chasse, c'est dur de les faire changer d'avis. Mais je pense qu'ils n'imaginent même pas ce que serait un monde sans chasse, si on avait par exemple des sangliers devant nos portes tous les matins. "