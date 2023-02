Tillé dans l'Oise est le village de Picardie où il fait le mieux vivre

Comme l'année dernière, le village de Tillé (Oise) se classe premier des villages de Picardie où il fait bon vivre. Tillé est la 69e commune de moins de 2.000 habitants où il fait le mieux vivre selon l'association Villes et villages où il fait bon vivre . Le classement a été révélé par le JDD ce dimanche 26 février 2023. Tillé est surtout connu pour accueillir l'aéroport Paris Beauvais.

Pour ce qui est des communes de plus de 2.000 habitants, Beauvais (Oise) devance de peu Amiens (Somme) et Saint-Quentin (Aisne). Aucune de ses trois villes n'intègre en revanche le top 100 national. Les villes de Creil et Compiègne complètent le top 5 en Picardie.

Un constat, quasiment toutes les villes et tous les villages de Picardie sont moins bien classés qu'en 2022. Tillé était alors 46e et Beauvais chute de la 113e à la 161e place nationale. Cette année, l'association a ajouté de nouveaux critères, comme la protection de l'environnement ou encore la sécurité dans le commune.

Classement des villages de Picardie où il fait bon vivre

Tillé (Oise) - 69e Harly (Aisne) - 131e Dreuil-les-Amiens (Somme) - 149e Goincourt (Oise) - 162e Aux-Maris (Oise) - 175e Saint-Martin-le-Noeud (Oise) - 268e Dury (Somme) - 288e Fayet (Aisne) - 342e Neuville-Saint-Amand (Aisne) - 383e Vineuil-Saint-Firmin (Oise) - 429e Trie-Château (Oise) - 437e

Classement des villes de Picardie où il fait bon vivre

Beauvais (Oise) - 161e Amiens (Somme) - 175e Saint-Quentin (Aisne) - 184e Creil (Oise) - 389e Compiègne (Oise) - 426e