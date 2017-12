Sur plus de 1200 naissances en 2017 dans l'Indre, une trentaine de prénoms ont été fréquemment donnés... et quelques uns refusés par l'état civil.

Indre, France

Faisons l'appel dans l'Indre ! Timéo est au premier rang chez les garçons, aux côtés de Noah, Tiago, Mathéo, Ethan, Liam Léo ou Arthur. Chez les filles, égalité parfaite entre Jade, Clara et Emma, suivies de près par Louna, Louise, Candice ou Alice. Au total, une centaine d'enfants indriens nés cette année se sont vus attribuer l'un de ses prénoms.

"Cela témoigne de la _grande diversité des prénoms_, explique Anthony Berger, directeur des démarches administratives pour la mairie de Châteauroux. Cela va avec la diversité des origines et la plus grande ouverture culturelle des parents. Mais les prénoms classiques continuent d'être donnés : si nous n'avons pas eu de Pierre, il y a plusieurs Louis, Paul, Nino, Zélie..."

Al Pacino et Simplet refusé

Toutefois, certains parents font preuve d'une grande originalité : "On a un un petit Pharrell (NDLR comme celui qui chante Happy, Pharrell Williams), un Valérian dont les parents ont peut être été inspirés par le film de Luc Besson... D'ailleurs on a aussi une _Leeloo_, comme dans le 5ème élément. On a accepté Cayenne et Cayenna pour des jumelles ou encore ce prénom original : une maman a appelé sa fille Aunocléonia"

Des prénoms originaux qui ne doivent jamais nuire à l'intérêt de l'enfant et à son intégration. Si l'officier d'état civil estime que le prénom choisi et préjudiciable, il peut aussi signaler le cas au procureur. "On essaie d'abord de parler avec les parents et de faire de la pédagogie. Certains parents se laissent emportés dans l'enthousiasme de la naissance... précise Anthony Berger. On a eu plusieurs cas cette année... Simplet, Kirikou, Fleurish par exemple... Une année, on avait des parents qui voulaient appeler leur enfant Al Pacino... On les en a dissuadé."

Les officiers d'état civil sont désormais également en charge des procédures de changement de prénom. Une vingtaine de dossiers auront été traités cette année dans l'Indre.