Tiny-houses pour sans-abri : les riverains de la rue Edouard Vaillant à Tours veulent des "garanties"

Le déménagement aura lieu à la fin du mois de janvier. Les tiny-houses et caravanes à destination de SDF en réinsertion vont quitter le quartier Sainte-Radegonde de Tours , après un peu plus d'un an d'installation, pour la rue Edouard Vaillant, près du rond-point de la Rotonde.

Pour informer les riverains sur ce dispositif intitulé "La Maison", l'association Entraides et Solidarités et la mairie, qui portent le projet avec l'État, organisent une réunion publique, ce mercredi 4 janvier à 19h, dans la salle du Champ-Girault.

Christian sera présent. Son restaurant "Le bœuf à boss" sera situé juste en face de ces sans-abri. S'il n'est pas fondamentalement opposé à leur installation, il craint une perte de la valeur de son commerce. "Avec ma femme, nous prenons notre retraite à la fin de l'année. Et ce commerce, c'est notre valeur retraite. Sa vente est censée nous permettre d'avoir des fonds, une sorte de complément à notre indice retraite. Et clairement, notre commerce va être dévalorisé avec l'installation de ces sans-abri. La mairie l'a reconnu." La municipalité, à l'inverse, nous indique ne jamais avoir tenu de tels propos.

Le choix des sans-abri en question

Christian regrette aussi d'avoir été mis devant le fait accompli. "Les riverains n'ont pas été consultés. On a été prévenu très tard un soir de novembre de leur installation et dès le lendemain, les travaux démarraient, En plus, le propos était flou. Parce qu'au début, on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de chenil et en fait il y en aura un, les sans-abri pourront venir avec leurs chiens. Après, j'ai tendance à faire confiance aux personnes qui portent le projet. Elles nous ont assuré qu'elles mettront les moyens. Maintenant, elles ne peuvent pas tout maîtriser. Donc, on verra bien."

Comme lui, Michèle a plus de questions que de réponses. "Moi, je veux des garanties. Notamment sur les personnes qui viendront. Comment sont-elles choisies ? S'ils prennent des gens qui ont vraiment envie de se réinsérer, qui ont de la volonté, alors d'accord. Il faut bien aider. Mais si c'est pour qu'ils aillent à la Rotonde ou au Sanitas faire du trafic de drogue, non !"

Retour d'expérience mitigée à Sainte-Radegonde

En théorie, les 14 sans-abri sont encadrés. Couvre-feu, règlement intérieur et présence d'animateurs 24h/24, 7j/7, pour éviter tout débordement. Or, à Sainte-Radegonde, on en recense quelques-uns. Alexandre, le patron d'un tabac a été menacé avant Noël par l'un des résidents. "C'est quelqu'un qui venait souvent, on le connait très bien, on a n'jamais eu de souci avec lui, mais un jour il a pété un plomb. Il est arrivé à 7 heures du matin en manque de cigarettes. Il lui manquait deux euros pour acheter un paquet et il a essayé de me mettre un coup de couteau. Il a aussi poursuivi une des clientes dans la rue avec son couteau. Quand on dit qu'ils sont suivis, je ne suis pas totalement d'accord."

Même s'il reconnait que "ça s'est quand même mieux passé que prévu", alors qu'il avait beaucoup de craintes au départ, le gérant parle d'une expérience "mitigée". Ni toute blanche, ni toute noire. En revanche, comme d'autres riverains qui ont préféré témoigner de manière anonyme, Alexandre est assez perplexe sur l'argent dépensé pour ce dispositif. Cela coûte 322.000 euros par an en fonctionnement "pour une dizaine de mecs seulement".

Une réinsertion qui prend du temps

Une de ses voisines renchérit. "L'objectif, c'est de les réinsérer. Mais combien ont réussi à se remettre en selle dans la société ? J'aimerais savoir". Dans les faits, sur les 19 SDF hébergés sur l'année écoulée, ils ne sont que trois à avoir quitter le projet pour un logement pérenne et un seul est salarié sur un chantier de réinsertion. Christelle Dehghani, la directrice générale d'Entraide et Solidarités, expliquait en novembre dernier que ce processus ne se ferait pas du jour au lendemain. "On parle d'un public très éloigné de la société. Ce n'est que le début. Car quand on ne connait plus que les codes de la rue, tout prend du temps. Des mois voire des années."

En principe, les tiny-houses et caravanes vont rester deux ans, rue Edouard Vaillant. Le dispositif peut être prolongé deux années supplémentaires s'il porte ses fruits.