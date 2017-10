Tirage difficile pour les clubs mayennais en Coupe de France

Excepté le Stade Lavallois les derniers rescapés mayennais n'ont pas été vernis par le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France de football !

Le Stade Lavallois a hérité de l'un des deux petits poucets ligériens, la NDC Angers, qui évolue en DRH, soit cinq divisions en dessous. Match à Angers.

En revanche les deux autres clubs encore en course ont tiré des clubs hiérarchiquement supérieurs et qui plus est sur le terrain de leur adversaire.

Changé (N3) ira à Fontenay le Comte (N2) et Château-Gontier (DH) chez les Sarthois de Mulsanne-Téloché (N3).

Ces rencontres se joueront le week-end des 21 et 22 octobre.

Le tirage complet du 6e tour en Pays de la Loire