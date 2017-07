Tirs de prélèvement pour le loup: le chiffre de 40 est arrêté

Le gouvernement autorise pour la période 2017/2018 le prélèvement possible de 40 loups.

Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, ont donc fixé le nombre maximal de loups qui pourront être abattus sur la période 2017-2018. Ce nombre a été fixé à 40. C'est le même nombre que celui de la précédente période. Pour être précis sur la période 2016/2017, le plafond autorisé de tirs avait été de 36. Puis dans les dernières semaines il était monté à 40. Pour la nouvelle saison on est donc sur les mêmes bases ce qui fait dire à Jacques Courond, éleveur sur Gourdon et président de la fédération départementale ovine qu'il "n'est ni satisfait, ni insatisfait". "Nous aurions préféré que ce chiffre soit de 49 " poursuit-il. "Ce qui aurait été en adéquation avec les 22% d'augmentation d'animaux dans les montagnes".

Différence entre tirs de prélèvements et tirs de défense

Mais ce chiffre de 40 est plus complexe. En fait, le gouvernement établit "un seuil intermédiaire de 32 loups", au-delà ce ne sont plus des tirs dit de "prélèvement "mais des "tirs de de défense". Ils ne sont alors tolérés que "lorsque les loups sont en situation d'attaquer et l'éleveur en situation de défense de son troupeau".

"Ce n'est pas un quota mais bien un plafond"

Quant aux défenseurs du loup, ils continuent de dénoncer ces prélèvements et souhaitent qu'on parle de plafond et surtout pas de quotas. Pour eux, le chiffre de 40 loups est un seuil et pas une obligation de tuer. Enfin il attendent beaucoup de l'étude que Nicolas Hulot veut mener dans les mois qui viennent afin de "mesurer l'efficacité de ces tirs" pour ensuite établir le prochain plan Loup 2018-2022.