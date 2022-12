Tisane, crudités, activités : les conseils d'une nutritionniste de Tours pour se remettre du Réveillon de Noël

Mamie vous a obligé à reprendre trois fois de la bûche ? Le vin pétillant a du mal à passer ? Pas toujours simple de remettre son corps d'aplomb après un week-end de festivités. France Bleu Touraine vous donne un coup de main. On a demandé à Virginie Charreau, nutritionniste à Tours, de vous livrer ses meilleurs conseils pour se préparer à affronter les excès du Nouvel An. "La bonne nouvelle, c'est qu'on a une semaine devant nous" lance optimiste Virginie "Le but c'est le plaisir et de commencer 2023 en pleine forme". Voilà de quoi vous motiver !

Dépensez-vous !

C'est un conseil pragmatique mais c'est important de le rappeler. "L'organisme a cette capacité à aller brûler ce qui a été consommé en deux jours" explique Virginie Charreau. "Prendre l'air, sortir de chez soi, aller marcher" détaille-t-elle. Il y a une activité pour chaque profil assure la professionnelle : "ce qui peuvent faire du vélo, ceux qui peuvent courir, ceux qui ne peuvent pas sortir de chez soi il faut se mobiliser physiquement, ranger l'appartement ou nettoyer les carreaux" s'amuse-t-elle "Cela va faire du bien, on va s'oxygéner. Même s'il fait humide, vous vous chaussez bien, vous prenez un parapluie, un bon manteau et vous allez rentrer en meilleure forme". Votre appétit va même faire son retour !

Prenez-soin de votre foie, "un organe clé"

Le foie a été malmené pendant ce week-end de Noël alors il faut maintenant le chouchouter. Il faut d'abord réhydrater le corps selon ce qu'on aime : "eau chaude, eau froide, des tisanes c'est super avec différentes plantes. On peut aussi faire des infusions pour la digestion. Le fait de boire même si c'est de l'eau du robinet c'est important et surtout régulièrement". Virginie Charreau rappelle que le foie est "un organe clé pour notre corps et donc on va lui apporter de l'eau et des fibres". Les crudités seront donc vos amies cette semaine : "une salade de carotte, salade verte, salade de chou rouge, coleslaw mais toujours avec de la vinaigrette, il ne faut pas enlever toute la matière grasse" précise la nutritionniste qui ajoute que selon les tolérances des uns et des autres "on retrouve les soupes aussi".

Ne mangez pas vos chocolats trop vite

"Il est important de gérer ses chocolats avec tranquillité" ajoute Virginie Charreau "On s'est tous offert des chocolats ou des bonbons, je voudrais dire que ça ne se périme pas toute de suite, on peut les manger sur trois mois : apprenons à déguster nos chocolats dans la durée".