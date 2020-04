Les Tissus d'Avesnières et des ateliers mayennais se lancent dans la confection de masques en tissu

De plus en plus d'entreprises textiles mayennaises se lancent dans la confection de masques en tissu. Les Tissus d'Avesnières à Laval se sont ainsi rapprochés de plusieurs ateliers de confection en Mayenne pour fabriquer leurs masques.

Emmanuel Macron a annoncé ce lundi soir la prolongation des mesures de confinement jusqu'au 11 mai prochain, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus en France. Mais la filière textile française se mobilise déjà en vue du déconfinement.

L'AFNOR, l'Association française de normalisation, a validé un modèle de masques en tissu, pour se protéger du coronavirus, même si ce n'est pas à 100%. Le cadre légal a été défini, les entreprises du secteur peuvent donc se mettre en ordre de marche. Les Tissus d'Avesnières à Laval, des imprimeurs de tissus, se sont ainsi rapprochés de plusieurs ateliers de confection en Mayenne pour fabriquer des masques en tissu à destination notamment de commerçants et artisans mayennais. La production commence ce mercredi.

Des tests de filtration et de respirabilité

Mais avant de lancer la production, des tests ont été réalisés pour choisir le bon tissu, à la fois filtrant, mais pas étouffant. "On a soumis trois complexes de matériaux différents, et on a une matière qui passe le cap respirabilité. Et la deuxième mesure, c'est le taux de filtration, la manière dont le masque va réellement protéger le porteur et les gens autour. On pourrait avoir un tissu très respirant, mais très ouvert, très ajouré, très agréable à porter, mais qui ne filtre rien du tout donc ce serait inutile, et inversement un tissu trop serré, trop dense, devient très vite étouffant. On a soumis plusieurs candidat tissu, et celui qui passe la respirabilité, c'est un tissu 100% coton, assez léger qui fait 120 grammes au mètre carré, avec une densité de fils relativement importante, pour avoir une filtration efficace, donc ce sera un masque 100% coton", raconte Grégoire Feinte, le directeur général des Tissus d'Avesnières.

Pour confectionner les masques, l'entreprise s'appuie sur des ateliers mayennais, notamment "Petites mains et compagnie", un atelier d'insertion à Laval. Pour l'instant les capacités de production sont de 500 masques par jour, mais les Tissus d'Avesnières sont en contact avec d'autres ateliers de confection, GLM Fashion à l'Huisserie, et La Belle Ouvrage à Laval. "Nos fondamentaux sont de privilégier les circuits-courts, de valoriser notre main d'oeuvre locale. Il y une dimension sociale et solidaire", ajoute Grégoire Feinte.

Tout en gardant à l'esprit que la demande est très importante : les Tissus d'Avesnières ont déjà été sollicités pour confectionner plus de 20 000 masques. "On a beaucoup de demandes locales, des commerçants, des gens qui vont demander 30 ou 40 masques. Et puis on a aussi des demandes d'entreprises avec plus de personnels, qui vont demander 500, 1000, la plus grosse demande que j'ai pour l'instant c'est pour 10 000 masques. Au total on est à 20 000 ou 30 000 demandes", additionne Grégoire Feinte.

Des petites mains qui entrent en action

L'un des ateliers de confection qui va travailler sur ce projet est donc "Petites Mains et Compagnie", un atelier d'insertion dans le centre-ville de Laval. Les cinq couturières ont pris place dans le restaurant d’insertion "Petits plats et compagnie", quartier Ferrié à Laval, pour avoir plus de place.

"Il suffisait de déménager nos machines à coudre, nos tissus, les accessoires, et les transférer dans la grande salle du restaurant, elle est très grande, très adaptée, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'espace. Il a fallu travailler sur tout le protocole d'accueil et de respect des gestes barrières. On a mis des grandes tables, espacées d'un mètre soixante par des lignes de chaises, on a essayé de confiner chaque poste dans l'espace. Ça nous oblige à organiser le travail différemment", raconte Véronique Fouquet, la directrice de l'atelier.

Les petites mains vont travailler selon une chaîne de production, par exemple avec une personne qui coupera, une autre qui surfilera, repassera les plis, assemblera, pour assurer une production rapide, pour répondre le plus rapidement à la demande.

L'idée de contribuer à cet effort là nous paraissait évident

Des commerçants mayennais intéressés en vue du déconfinement

Les Tissus d'Avesnières ont donc déjà été sollicités pour confectionner plus de 20 000 masques. Et notamment par Styl'Pressing à Laval. Nicole Garnier, la secrétaire, a passé commande pour les employés en vue d'un déconfinement.

"Il nous faut une trentaine de masques pour nos employés, parce qu'il faut prévoir un masque tous les trois heures, et nous n'allons pas laver les masques un par un. Il y aura une forme de stock, et après on fait tourner les machines. Le lavage à 60° pendant un minimum de 15 minutes, chez nous ça ne pose pas de problème". Le pressing a également fait installer un grand plexiglas à l'accueil, avec des marquages au sol et des affichages pour rappeler les bonnes pratiques.

Un masque conçu par les Tissus d'Avesnières coûte un peu plus de 7 euros hors taxe l'unité. Car évidemment ce n'est pas une démarche bénévole, les Tissus d'Avesnières paient le tissu venu des Vosges, et les couturières sont des salariées. Grégoire Feinte se dit par ailleurs confiant quant à la durée de vie du masque en tissu conçu par l'entreprise lavalloise.